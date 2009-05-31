Super Talent, Master Drive SSD ailesini yeni modellerle genişletti

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Asus'un Eee PC netbook ailesi için hazırladığı yeni SSD'lerini kısa bir süre önce duyuran Super Talent, NAND flash tabanlı depolama çözümlerinde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olarak çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Firma cephesinden gelen son bilgilere göre yüksek performanslı masaüstü sistemler başta olmak üzere farklı kullanım alanlarını hedefleyen Master Drive serisi SSD'lere yeni modeller ekleniyor. MLC veya SLC NAND flash bellek yongası kullanan SSD'lerin özellikleri modeline göre değişkenlik gösteriyor.

Super Talent tarafından duyurusu yapılan MLC tabanlı MLC (multi-level cell) Master Drive EX2 ve SLC tabanlı (single-level cell) Master Drive IX2 modellerinin tamamı 2.5-inç formundalar ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. 1 milyon saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi tanıyabilen yeni SSD'lerin üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor. 16GB-128GB kapasite seçeneklerine sahip olan yeni seri dahilindeki SSD'lerden EX2 modelleri 80MB/sn ve 40MB/sn, IX2 modelleri ise 80MB/sn ve 60MB/sn okuma ve yazma hızları bulunuyor. Super Talent tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmş değil.