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Super Talent RAIDDrive SSD: 1.4GB/sn okuma hızına ulaşan yeni SSD ailesi

Super Talent yüksek performans odaklı RAIDDrive SSD ailesini kullanıma sunuyor. Yeni depolama sürücüleri yüksek performans değerleriyle dikkat çekiyorlar.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,3b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alacağı ve endüstri standardı olarak kullanılacağı ön görülen katı hâl sürücüleri (SSD) için firmaların araştırma-geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kapasite anlamında olmasa bile performans noktasında diğer donanımların gelişim hızına ayak uyduramadığı düşünülen sabit disk teknolojisinin yerini alması ön görülen ve NAND flash tabanlı yapısı ile performans başta olmak üzere düşük güç tüketimi, taşınabilirlik, sessizlik ve uzun ömürlü kullanım gibi noktalarda ciddi avantajlara sahip olan SSD'ler için firmalar, yeni modellerle pazarda sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyorlar.

Hemen her yeni teknolojide olduğu gibi emekleme aşamasındaki SSD'ler için de fiyatlar henüz son kullanıcıların geneline ulaşabilecek düzeyde olmasa da yeni nesil üretim teknolojileriyle maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Devam eden çalışmalar sayesinde maliyet/gigabyte oranı henüz HDD'leri yakalamış olamasa da, SSD çözümleri için fiyatlarda bir süre öncesine kıyasla ciddi ilerleme kaydedildiği ve özellikle 64GB kapasiteli modellerin daha alınabilir seviyelere geldiğini ayrıca 256GB ve üstü için alternatif sayısının arttığını söyleyebiliriz.

Super Talent RAIDDrive SSD: 1.4GB/sn okuma hızına ulaşan yeni SSD ailesi
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Bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar bir yandan düşük maliyetli modeller ile SSD sürücülerin yaygınlaşmasını hedeflerken öte taraftan yüksek performanslı özel çözümler ile NAND flash teknolojisindeki potansiyeli gözler önüne seriyorlar. Performans odaklı çözümler üzerine yoğunlaşan Amerika merkezli Super Talent, RAIDDrive serisi yeni nesil SSD sürücülerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Firma tarafından ilk defa Nisan ayında lanse edilen ve aradan geçen süre zarfında geliştirme çalışmalarına devam edilen yeni sürücü ailesinin artık hazır olduğu bildiriliyor. Genel görünümü ve tasarım özellikleri (258 x 112 x 25 mm) itibariyle modern ekran kartlarını anımsatan ve PCI x8 ara birimini kullanan RAIDDrive serisi depolama sürücüleri Alüminyum kasa içerisinde aktif soğutma ile geliyorlar.

Farklı segmentler için ES, WS ve GS olmak üzere üç farklı varyasyona sahip olan RAIDDrive serisi SSD modellerinde gelişmiş RAID mimarisine yer verilerek yeni nesil NAND flash bellek yongalarıyla yüksek performans sunulabileceği ayrıca PCIe x8 üzerinden elde edilen bant-genişliği sayesinde sürücülerin herhangi bir darboğaz sıkıntısı olmadan kullanılabileceği belirtilmekte.

Super Talent RAIDDrive SSD: 1.4GB/sn okuma hızına ulaşan yeni SSD ailesi
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Super Talent tarafından açıklanan resmi bilgilere göre, RAIDDrive serisi SSD sürücülerinde yüksek performans için 512MB kapasiteli ön bellek birimine yer veriliyor. 1.5 milyon saatlik hat öncesi kullanım süresi vaat eden yüksek performans odaklı yeni yeni sürücülerin performans değerleri de açıklandı. RAID mimarisini temel alan ve PCIe x8 ara birimini kullanan yeni nesil SSD çözümlerinde okuma hızının 1.4GB/sn, yazma hızının ise 1.2GB/sn olduğu açıklandı. SATA-II ara birimiyle uyumlu güncel SSD çözümlerinden ortalama 6-7 kat daha yüksek okuma/yazma hızları sunabiliyor.

Peki Ekim ayında satışa sunulacak RAIDDrive serisi yeni nesil SSD'ler hangi seriler altında lanse edilecek? Üç farklı kategoriye ayrılan NAND flash tabanlı depolama çözümleri için RAIDDrive ES serisi modellerin yüksek performans sunucu sistemleri ve sanallaştırma uygulamaları için hazırlandığı ve SLC (Single Level Cell) tipi bellek yongalarının kullanıldığı açıklandı. Fabrika çıkışı RAID 0 veya RAID 5 kurulumuyla konfigüre edilebilen öte yandan pil yedek modülü ile geldiği açıklanan RAIDDrive ES serisi SSD modellerinin 256GB ila 1TB kapasiteli modellere sahip olacağı ifade edilirken fiyatları hakkında bir bilgi verilmedi.

Super Talent RAIDDrive SSD: 1.4GB/sn okuma hızına ulaşan yeni SSD ailesi
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Büyütmek için görsellerin üzerine tıklayabilirsiniz.

RAIDDrive WS serisi altında lanse edilecek SSD modellerinin ise özellikle iş istasyonları için hazırlandığı ve ağırlıklık tasarım/mühendislik uygulamalarında kullanılmasının hedeflendiği açıklandı. Bir üst seri ile benzer şekilde SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı seri altında 256GB-1TB kapasiteli modellerin sunulduğu ve fabrika çıkışı RAID 0 ya da RAID 5 kurulumuyla geldiği açıklandı.

Son kullanıcılar için hazırlanan RAIDDrive GS serisi ise özellikle yüksek performans tutkunlarını ve "sıkı" oyuncuları hedef alıyor. ES ve WS serilerinden farklı olarak SLC yerine daha düşük maliyetli MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarına yer verilen seri kapsamında 256GB'dan 2TB'a kadar geniş yelpazede kapasite seçeneği sunulabilecek. RAIDDrive GS serisi 1TB'lık SSD modelinin 4999$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenirken, satışların Ekim ayında başlayacağı bildirildi.


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Tanarri 10 yıl
oha diyorum bune böle madem hızlı olucak niye boyutu da büyük olmasın demişler heralde xD evlere şenlik yahu. ve ayrıca maliyeti bukadar pağalımı bu nevalinin ya, nebilim yani içine elmas parçaları döşemiyolar alt tarafı birazdaha gelişmiş ram hadi diyoruz yeni teknoloji işte ilerde fiyatı ucuzlar çıkalı baya zamanda oldu (hatta yıl oldu) hani hala en kıytırık kapasitekli hali bile el yakıyo.. ve bu seri genel kulanıcıdan çok server makinası sahipleri veya rekor kırma meraklılarına hitap eden bişi olmuş
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malki35 10 yıl
ya 5000 dolar olsaydı..
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cihangir151 10 yıl
'' Hızlı Yaşayan Tez Ölür... ''
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XenonMan58 10 yıl
alıyım 2 tane yaf...
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someone74 10 yıl
Kımı kandırıyolar yahu_? Son kullanıcıya uygun hale gelene kadar bu krızde hangı hedef kıtleye satacaklar bu para ogutucuyu
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leop 10 yıl
windows 7 system rating ancak buna 7.9 verir herhalde.
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Momo-Oz 10 yıl
Vay babanın kemiğine ..
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Tolgá 10 yıl
cavador bence 10bin kez yazılabilmesi saçma olur..kaynak neresi???fragmantasyon sorunlarını firmware ile çözdüler ayrıca
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Gt95 10 yıl
7bin tl geliyor inanılmaz bir para bu bu paraya ne sistem toplanır rabet olacanı hic zanetmiyorum imkanı yok bu fıyata satmaları haber icin tesekkurler fx57 kardesim
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Mertcan. 10 yıl
Fiyatı çok yüksek olsa da okuma/yazma hızı da olağanüstü denilebilecek seviyede.Fiyatının düşmesini bekliyoruz inşallah kısa sürede makul seviyelere iner.
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MrPerFormance 10 yıl
Ya şöyle adam akıllı ssd leri alıp kullanabilelimde gerisi boş.
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alito 10 yıl
5000 olsaydı alırdım 4999 dolar olduğu için almıyacağım :D
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