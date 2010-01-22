Super Talent, TeraDrive FT2 serisi yeni nesil SSD sürücülerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı SSD sürücüleri için yeni model çalışmalarını sürdüren Super Talent, kurumsal müşteriler için hazırladığı TeraDrive FT2 serisi SSD'lerini duyurdu. Amerika merkezli firmanın SandForce SF-1500 bellek kontrolcüsü kullanarak hazırladığı ilk SSD ailesi olan TeraDrive FT2, 2.5-inç boyutundaki depolama sürücülerinden oluşuyor.

Modeline göre MLC (Multi Level Cell) veya SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 1 milyon saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar. Okuma ve yazma hızları 250MB/sn'ye kadar ulaşan TeraDrive FT2 serisi sürücü ailesinin 50GB-400GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle sunulacaklar.

Mart ayına doğru üretime girmesi beklenen Super Talent TeraDrive FT2 serisi için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.