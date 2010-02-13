Super Talent USB 3.0 destekli yeni sürücüsünü Mart ayında satışa sunuyor

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Amerikalı bellek üreticisi Super Talent, USB 3.0 destekli depolama sürücülerine bir yenisini daha ekliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre USB 3.0 Express Drive adı verilen flash bellek, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 62 x 37 x7.5 mm boyutlarında olan taşınabilir depolama sürücüsü, USB 3.0 desteği ile ciddi performans artışı vaad ederken, geriye dönük olarak USB 2.0 ve 1.1 standartlarını da destekliyor. USB 3.0 uyumlu anakartlarda 125MB/sn veri transfer hızı sunabildiği belirtilen yeni sürücünün önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.