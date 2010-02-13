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Super Talent USB 3.0 destekli yeni sürücüsünü Mart ayında satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent USB 3.0 destekli yeni sürücüsünü Mart ayında satışa sunuyor
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Amerikalı bellek üreticisi Super Talent, USB 3.0 destekli depolama sürücülerine bir yenisini daha ekliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre USB 3.0 Express Drive adı verilen flash bellek, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 62 x 37 x7.5 mm boyutlarında olan taşınabilir depolama sürücüsü, USB 3.0 desteği ile ciddi performans artışı vaad ederken, geriye dönük olarak USB 2.0 ve 1.1 standartlarını da destekliyor. USB 3.0 uyumlu anakartlarda 125MB/sn veri transfer hızı sunabildiği belirtilen yeni sürücünün önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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NemesisR3 9 yıl
gerçekten 125MB/sn olsa SDDnin yerine bunu kullanırız.
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XivA 9 yıl
125 mb :) süper ama hiç sanmıyorum. kendim ocz diesel 16gb kullanıyorum 20-30mb arası idare ediyor ama başka markalarda gördüm hiç bu hızlara çıkan görmedim hele hele 125mb :))
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istblacken 9 yıl
USB 3.0 ın teorik olarak USB 2.0 a göre 10 kat daha hızlı olması bekleniyor ki bu da yaklaşık 200-300 mb/s hız yapar. Şu an da deneysel bazı çiplerde yapılan testlerde 70-80 mb/s hızı görülmüş, ilerde biraz daha geliştirilerek 125 mb/s olması pek de uzak bir ihtimal değil.
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,ocz diesel 16gb ile devam ediyoruz
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