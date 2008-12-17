Super Talent'dan 16GB kapasiteli dünyanın en küçük USB bellekleri

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Pico serisi 7 yeni süper-kompakt USB belleğini duyurdu. Tamamı 16GB depolama kapasitesine sahip olan bellekler için Super Talent, dünyanın en küçük çözümleri iddiasında bulunuyor.

Modeline göre Krom, Nikel veya Altın kaplı olan Pico-B, Pico-C, Pico-D, Pico-E serisi sürücülerin su geçirmez yapıda olduğu ve 30MB/sn'lik okuma hızı sundukları belirtiliyor. Ağırlıkları 6 gram civarında olan ve tasarım detaylarıyla farklılaşan yeni belleklerin ömür boyu garanti ve modeline göre 50$ civarı etiket fiyatıyla ay sonuna doğru kullanıma sunulacakları belirtilyior.