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Super Talent'dan 16GB kapasiteli dünyanın en küçük USB bellekleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent'dan 16GB kapasiteli dünyanın en küçük USB bellekleri
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Pico serisi 7 yeni süper-kompakt USB belleğini duyurdu. Tamamı 16GB depolama kapasitesine sahip olan bellekler için Super Talent, dünyanın en küçük çözümleri iddiasında bulunuyor.

Modeline göre Krom, Nikel veya Altın kaplı olan Pico-B, Pico-C, Pico-D, Pico-E serisi sürücülerin su geçirmez yapıda olduğu ve 30MB/sn'lik okuma hızı sundukları belirtiliyor. Ağırlıkları 6 gram civarında olan ve tasarım detaylarıyla farklılaşan yeni belleklerin ömür boyu garanti ve modeline göre 50$ civarı etiket fiyatıyla ay sonuna doğru kullanıma sunulacakları belirtilyior.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
artık disk devride bitiyor oyunlar yakında usb lerle satılırsa şaşırmayın
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AtiMX4 10 yıl
evet bu arada piko teknolojininde adı geçiyor sanki... nano bitiyor galiba.
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max975 10 yıl
yavv 16 gb ne zaman dolar ama süper birşey.
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thetrooper00 10 yıl
Kaybolur diye korkuyla yaşatacaklar yakında. Bunların taşıması kolaylaştıkça, bulması zorlaşıyor....
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chakra 10 yıl
Çok şık görünüyor ve o boyuta 16 gb süper kapasite. Fiyatı orada öyle olacaksa ülkemizde 120-130 ytl den aşağı olmaz.
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sarper26 10 yıl

Orjinalden alıntı: thetrooper00

Kaybolur diye korkuyla yaşatacaklar yakında. Bunların taşıması kolaylaştıkça, bulması zorlaşıyor....





Güzel yorum

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