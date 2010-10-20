Superonline'ın Hızıyla New York'u Yakalayın

Türkiye’nin Fiber İnternet markası Superonline, dünyanın en hızlı şehri New York’ta tatil fırsatı sunuyor. İnternet başında beklemekten sıkılan hız tutkunlarının katılabileceği çift kişilik New York tatili için başvuruda bulunan herkes bir çekiliş hakkı kazanırken, yeni abone olanlar, satın aldıkları pakete göre 6’ya kadar değişen çekiliş hakkı elde ediyor.

Türkiye’de internet erişiminin öncüsü Superonline, internet tutkunları için hazırladığı “Kaybedecek Zaman Yok” kampanyasına başvuranlardan bir talihliyi, en sevdiği kişiyle birlikte dünyanın en hızlı şehri New York’a 5 gece 6 günlük bir tatile gönderiyor. Kampanyaya web sitesi üzerinden katılanlar bir çekiliş hakkına sahip olurken; Superonline Fiber İnternet abonesi olanlara da çoklu çekiliş hakkı veriliyor.

İnternette bekleyerek kaybettiğiniz zamanı New York’ta kazanmaya var mısınız?

Superonline Pazarlama ve İletişim Müdürü Birim Esener Karakaş, Romalı ünlü düşünür Seneca’nın “Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır” sözünden yola çıkarak, dünyanın en hızlı ve heyecanlı kenti New York’ta muhteşem bir tatil fırsatı sunan bu kampanyayı düzenlediklerini belirtti. Karakaş sözlerine şöyle devam etti:

“Bir insan, hayatının büyük bir bölümünü yani yaklaşık 119.028 saatini internette geçiriyor. Bu sürenin neredeyse yarısını bilgisayar başında bir şeylerin yüklenmesini bekleyerek harcıyor. Bu da, düşük bağlantı hızı nedeniyle ömrünün yaklaşık 53.200 saatini boşa geçirdiği anlamına geliyor. Oysa Superonline Fiber İnternet hızıyla tanışan kullanıcılar, zamanlarını çok daha iyi değerlendirebilir, hatta hayalini kurdukları o muhteşem New York tatiline giderek mutlu olabilir dedik ve ‘Kaybedecek Zaman Yok’ kampanyamızı başlattık.”

Bugün Türkiye’de konutlara kadar 100 Mbps’lik fiber optik bağlantı sunan ilk ve tek operatör olan Superonline, yeni kampanyasında zamanı kaliteli kullanmanın insan yaşamındaki önemini çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor.

6 çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz!

Kaybedecekzamanyok.com üzerinden kampanyaya başvuran herkes abone olsun ya da olmasın bir çekiliş hakkı elde ederken; kampanyadan aylık 29, 39, 49 TL’lik paketlerden herhangi birini satın alan yeni Superonline Fiber İnternet aboneleri ayrıca 1 çekiliş hakkı daha kazanıyor. 59 ve 69 TL’lik paketlerden birini tercih eden yeni aboneler 2 çekiliş hakkına; 89 ve 99 TL’lik paketleri kullanmak isteyen yeni aboneler 3 çekiliş hakkına, 199 TL’lik paketi satın alan hız tutkunları ise 6 çekiliş hakkına sahip oluyor.

New York tatiline nasıl başvurulur?

Kampanyaya katılmak isteyenler, http://www.kaybedecekzamanyok.com adresinden detayları öğrenerek 15 Kasım 2010 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

22 Kasım 2010 günü noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek talihli, ABD’nin rüya şehri New York’a, en sevdiği kişiyle birlikte 10 Ocak 2011- 10 Şubat 2011 tarihleri arasında 5 gece 6 günlük bedava bir seyahat yapacak.

Superonline Hakkında (www.superonline.net) Türkiye’nin yenilikçi telekom operatörü Superonline, bir Turkcell grup şirketidir. Kendi altyapısını kurmak üzere fiber optik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Superonline, Türkiye’de evlere kadar 100 Mbps’e varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Superonline, bireysel ve kurumsal müşterilerine; ses, data, genişbant internet erişimi, toplu ses taşıma ve kiralık veri hattı hizmetleriyle SuperPlay, SuperCam ve SuperNumara gibi katma değerli servisler sunmaktadır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı