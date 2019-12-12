Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tablet satışlarında ciddi düşüş var

    IDC verilerine göre EMEA bölgesindeki tablet satışlarında gözle görülür bir düşüş var. Tüketicilerin cihazlarını yükseltmek için bir neden görememesi pazarın yavaşlamasına neden oluyor.
    21 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    1,9b
    2
    14
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tablet satışlarında ciddi düşüş var
    Tam Boyutta Gör

    IDC analistleri Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yer aldığı EMEA bölgesindeki tablet satışlarına ışık tutan bir rapor hazırladı. Yayınlanan veriler 2019'un üçüncü çeyreğindeki durumu özetliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar"

    Yapılan araştırmalar, bölgedeki tablet sevkiyatının geçen yılın aynı dönemine göre %8.2 oranında azaldığını gösteriyor. Üç aylık dilimde toplam 10.9 milyon cihaz sevkiyatı yapıldı. Arzdaki düşüşün başlıca nedeni tüketici talebinin zayıflaması.

    Tablet satışlarında ciddi düşüş var
    Tam Boyutta Gör

    Apple pazar lideri

    Tüketiciler yeni bir tablet satın almalarını gerektirecek çok önemli bir sebep göremedikleri için mevcut cihazların yaşam döngüsü sürekli olarak artıyor. Ticari segmentte ise dijital dönüşümün bir getirisi olarak yıllık %4.2'lik bir artış söz konusu.

    Apple, %22.2'lik payla üçüncü çeyreği lider kapatan şirket oldu. İkinci sırada %18.8'lik paya sahip Samsung yer alıyor. İlk beşteki diğer şirketler ise Lenovo (%11.0), Huawei (%9.0) ve Amazon.com (%8.1) olarak sıralanıyor.



    https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR145722919 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    RaptorFX 20 sa. en beğenilen
    1.si telefonlar tablet boyuna ulaştı (Bkz: 6.7" ekranlı telefonlar). Aileler eskiyen telefonu çocuğa tablet niyetine veriyor ki bu neredeyse küresel bir durum.
    2.si tabletler çok düşük özelliklere çok yüksek fiyat istiyor. Evet bu da küresel bir sıkıntı. Yani aynı özellikteki telefon tabletten daha ucuz olabiliyor. Bu da ailelerin telefon değişimine gitmesini, eski telefonu da 1. söylediğim şekilde çocuklara vermesini sağladı.

    3.sü Genel olarak çocukların bile artık telefona sahip olmasıyla tablet ihtiyacı azaldı.

    4.sü şirketlerin özelleştirilmiş tabletlerle yaptığı işlemleri telefonlara uygulama yöntemiyle eklemeleri tablet gereksinimini düşürdü.
    1.si telefonlar tablet boyuna ulaştı (Bkz: 6.7" ekranlı telefonlar). Aileler eskiyen telefonu çocuğa tablet niyetine veriyor ki bu neredeyse küresel bir durum.
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mantarın Başı 19 sa.
    Hiç unutmam 200 liraya pirana tablet almışlığım vardır. Düşüş olmasının sebebi tüketicinin artık bu fiyatlara tablet bulamayışıdır. En uyguna bakayım diyorsun 700 liradan başlıyor. 1 GB RAM 700 TL ? De get!
    Hiç unutmam 200 liraya pirana tablet almışlığım vardır. Düşüş olmasının sebebi tüketicinin artık bu fiyatlara tablet bulamayışıdır. En uyguna bakayım diyorsun 7...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DARTH_BLACK 6 sa.
    tablet teknolojisi artık 5-10 seneye kalmadan tarihe karışır zira cep telefonları her açıdan daha avantajlı..Daima taşınabilir olması,özellikleri ve daha fazla artıları olması.
    Ayrıca telefonlara ileriki yıllarda eklenecek olan sanal projeksiyon yansıtma özellikleri ile tablet alımları dibe vurup tarihe karışır,zaten apple ve samsung gibi büyük firmalar artık olduğunuz yerde telefondan sanal bir ekran projeksiyonu teknolojilerinde ciddi arge çalışmaları yapıyor,artık cep telefonlarının geleceği bu teknolojiler olacak,gelinebilcek en uç seviyelere gelindi neredeyse cep telefonlarında ekran kalitesi,kamera özellikle vb gibi.Şİmdi ilerki birkaç yılda bu katlanabilir ekran teknolojisini bir şekilde bize kakalamak isteyecekler ardından muhtemelen ilk etapda apple bu sanal projeksiyon özelliğini yeni iphone telefonlarına uygulayacak.Ben 3-4 seneye bekliyorum bu teknolojiyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kurtulus35 9 sa.
    La ilk dark evo pad almıştım tv bağlıyordum donuyordu takılıyordu kanser ederdi ama kıyamazdım arada çerrzlerini temizler gelmişini geçmişini silerdim ama çok değerliydi ama en sonunda çöpe attıp kurtuldum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cagdas70 15 sa.
    Telefonlar neredeyse 7" boyutuna yaklaştı. Bu yüzden küçük ekranlı tabletlere ihtiyaç kalmadı. Büyük ekranlı tabletlerin satışının devam edeceğini ve artacağını düşünüyorum. Ayrıca büyük ekranlı tabletleri gözlerinde görme bozukluğu olanların daha çok tercih ettiği düşünülürse, belli bir yaş ve kesime hitap edeceği varsayılabilir.

    Zamanla küçük ekranlı tablet satışlarının çok azalacağını ve tablet piyasasının büyük ekranlara kayacağını düşünüyorum.

    Birçok tablet fiyatlarınında çok pahalı olduğu, nispeten uygun fiyatlı olanlarınında güncelleme konusunda sıkıntılı olduğunu internet sitelerindeki kullanıcı yorumlarında hep bahsediliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 17 sa.
    İşlemci diyen arkadaşlar ipad prolarda a12x bionic var şuan bu sene a13x bionicle gelicek ipad prolar kaldı ki şuan ipad air 2019 modeli bile alsanız 3000? fiyatı var ve a12 bionic iphone xs işlemcisiyle geliyor piyasada değil 3000? ye zirveye oynayan Samsung Galaxy aniral gemisi yada Huawei cihazlar şuan bu işlemciyi geçemedi apple işlemci ram yönetimi gpu ve yazılımda liderdir adamlar tablette bile 3000? ye neler sunuyor bir bakın yada ipad prolara bakın ses kalitesi ekran kalitesi promotion nasılmış bir bakın rakibi samsung yada diğer tabletlerden birkaç gömlem üstün cihazlar o yüzden apple kalitedir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 17 sa.
    Tabletler telefonla yapılabileceklerden çok fazla bir şey vaat etmiyor. Malesef ipad Os için de bu durum geçerli. Telefonla yapamayacağınız işleri ise PC ile yapabilirsiniz. Bu durumda bir ara forma gerek kalmıyor. Oldukça gereksiz yani. Alanlar da bir süre kullandıktan sonra bir kenara koyuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    astegon 16 sa. alaz1903
    Katılıyorum. Tablet piyasasına bir yenilik getirmezlerse ölüp gidecek.

    Belki klavye bundle ile bir şeyler yapabilirler. Belki projeksiyon özelliğini standart hale getirebilirler ama bu hali ile tabletler ölmeye doğru gidiyor çünkü tocuh screen notebooklar ve windows 10 ivme yakaladı. Tablet'e gerek kalmamaya başladı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 18 sa.
    Telefon donanımının yarısı tabletler bahsi geçen telefondan pahalı olunca ,olağan durum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 19 sa.
    Gorulecegi uzere Huawei ve Samsung... Ikisi de balon reklamlara kananlarca bir daha alinmayan veya hic alinmayanlari net bir sekilde ifade etmektedir.

    Telefonlara ozel islemcileri gider tabletlere koyarsaniz olacagi budur.. Sadece islemci mi tabletlerde dahili depolama birimi vasat hizlarda islemci ram dahil depolama bu ucu performansi belirlemektedir ve bu iki firmanin urunleri bariz hayal kirikligidir...

    Ek olarak kaliteli IPS ve yuksek cozunurluk veya yuksek PPI piksel yogunluklu cihazlari giris orta ve ust seviye olarak hic sunulmamasi tam bir rezalettir...

    Gidishatin Android tabletlerinde bu yonde olacagi belliydi yillar oncesinden..

    Ek olarak dogru duzgun tablet arayuzlu ve kaliteli uygulamalar da neredeyse yok ! . Uygulamalar resmen tabletinizi dev telefon arayuzlu olarak calistirmaktadir. Tablet dediginiz masaustu arayuzu deneyimi veren uygulamalar olmasi gerekir..

    Apple bu isi cozdu ki tabloda da negatif bir etkilenmesi de yok...

    Gercek boyle ...


    Belki bir umut Qualcom un yeni ciharttigi islemci SINIFI Snapdragon 8cx li Android tabletleri bekleriz.. Bakalim hangi firma cabuk akil edecek! ...
    windowscentral.com/...

    Elbette diger tablet odakli islemciler de var 8c ve 7c ...

    Ya da dual boot lu Android/Linux/Windows10 on ARM hepsi bir arada kurma veya gecis imkanli urunleri de ilk kim AKIL ederse emin olun sivrilip one gececektir. 2020 ilk cegreyinde piyasada satisa sunulmasi gerek yeni Qualcomm un ozellestirilmis islemcileri ...

    Microsoft akilli davrandi Surface Pro X ile ozellestirilmis ama gecen yilin islemcisine ayrica daha da guclendirmislerdi ...

    Google ChormeOS icin bu yeni islemcileri de kullanmasi gerekir veya Andorid 11 olarak yeni cihazi Nisan doneminde bu yeni islemcili tabletlerini tanitmasini beklerim ...

    Sanki tablet isinde Apple ve Windows 10 on ARM kasitli bir yukselmesi istegi var gibi ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mantarın Başı 19 sa.
    Hiç unutmam 200 liraya pirana tablet almışlığım vardır. Düşüş olmasının sebebi tüketicinin artık bu fiyatlara tablet bulamayışıdır. En uyguna bakayım diyorsun 700 liradan başlıyor. 1 GB RAM 700 TL ? De get!
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ankura 19 sa.
    telefonlar 7 inc boyutlarına dayandı zaten

    dolayısıyla tablet ihtiyacı azaldı

    birde piyasadaki tabletler özelliklerine göre aşırı pahalı neredeyse telefonlarla aynı fiyatlara satılıyor, görüntü ve çözünürlükleride bir o kadar vasat.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kpln04 19 sa.
    Pc fiyatına tablet satarlarsa nasıl alalım

    Geçen hafta 2.el galaxy tab a p580 aldım

    3 gb ramli adam akıllı tablet yok piyasada
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1871 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    tablet, sevkiyat ve
    4 etiket daha düşüş Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 sa. Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı 11 sa. Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı 12 sa. BMW modellerine Android Auto desteği geliyor 12 sa. Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu 13 sa. PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti 13 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor 14 sa. Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu 14 sa. The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı 14 sa. Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz 15 sa. AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak 15 sa. Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor 16 sa. Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı 16 sa. Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera 16 sa. Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi 17 sa. Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama 17 sa. Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz 18 sa. LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda 18 sa. Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı 19 sa. WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak 19 sa. Huawei FreeBuds 3 hakkında her şey 21 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tablet satışlarında ciddi düşüş var Sonraki Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu 1 gün Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı! 1 gün The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu 1 gün Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir 1 gün Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor 1 gün Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek 1 gün Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı 1 gün Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı 1 gün Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor 1 gün XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi 1 gün Apple Pro Display XDR için Logitech webcam 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı 1 gün 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim