Tablet satışlarında ciddi düşüş var

Tam Boyutta Gör

IDC analistleri Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yer aldığı EMEA bölgesindeki tablet satışlarına ışık tutan bir rapor hazırladı. Yayınlanan veriler 2019'un üçüncü çeyreğindeki durumu özetliyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar"

Yapılan araştırmalar, bölgedeki tablet sevkiyatının geçen yılın aynı dönemine göre %8.2 oranında azaldığını gösteriyor. Üç aylık dilimde toplam 10.9 milyon cihaz sevkiyatı yapıldı. Arzdaki düşüşün başlıca nedeni tüketici talebinin zayıflaması.

Tam Boyutta Gör

Apple pazar lideri

Tüketiciler yeni bir tablet satın almalarını gerektirecek çok önemli bir sebep göremedikleri için mevcut cihazların yaşam döngüsü sürekli olarak artıyor. Ticari segmentte ise dijital dönüşümün bir getirisi olarak yıllık %4.2'lik bir artış söz konusu.

Apple, %22.2'lik payla üçüncü çeyreği lider kapatan şirket oldu. İkinci sırada %18.8'lik paya sahip Samsung yer alıyor. İlk beşteki diğer şirketler ise Lenovo (%11.0), Huawei (%9.0) ve Amazon.com (%8.1) olarak sıralanıyor.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR145722919