Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar

Yerli otomobilin tasarımını İtalyan şirket Pininfarina tasarlayacak. 1930 yılında kurulan Pininfarina, Ferrari için yaptığı tasarımlarla sektörde adından söz ettirmeyi başardı. Pek çok otomobil markasına tasarım hazırladı.
Pininfarina, İstanbul Havalimanı’nın sembolü haline gelen lale çiçeği şeklindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni AECOM ile birlikte tasarladı. Şimdi de C SUV segmentteki yerli otomobili tasarlıyor. Yerli otomobilin ilerleyen yıllarda üretilecek sedan ve diğer versiyonlarının tasarımına da imza atacak.
İtalyan şirket daha önce Ferrari, BMW, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Peugeot, Cadillac, Ford, Volvo, Jaguar, Citroen, Tata, BMC, Daewoo, Hyundai ve Mitsubishi’nin bazı modellerinin tasarımını geliştirdi.
Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı"
Yat, tren, tramvay, otobüs, jet, helikopter gibi ulaşım araçlarının tasarımını da yaptı. Bunların yanı sıra Juventus Stadyumu, 2006 Kış Olimpiyatları için meşale ve madalya tasarımı, Casio G-Shock GE-2000 saat, bisiklet, otel ve kalem tasarladı. Pininfariana’nın yaptığı tasarımları aşağıdaki galeriden görebilirsiniz. Yerli otomobil tasarımında, bu tasarımlardan esintiler bulunacak.
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Yıl olmuş 2020, hala zamanının çok gerisinde şeyleri, çok mühimmiş çok prestijliymiş gibi "süper proje" zannediyor bazılarımız. Yerli oto, kanal, saray, köprü... Bazıları her zaman zarardı, bazıları ise şu an sene 1900 olsaydı vasat bi proje olabilirdi.
Bkz: Hyundai Matrix
Adamların Ferrari'ye yaptığı tasarım ile Hyundai,ye yaptığı tasarım arasında dağlar var.
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