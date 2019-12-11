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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar

    Yerli otomobilin tasarımcısı belli oldu. Ortaya çıkan haberlere göre yerli otomobili İtalyan Pininfarina şirketi tasarlayacak. Pininfarina'nın bugüne kadar yaptığı tasarımları bir araya getirdik.
    1 gün
    9b
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    47
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
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    Yerli otomobilin tasarımını İtalyan şirket Pininfarina tasarlayacak. 1930 yılında kurulan Pininfarina, Ferrari için yaptığı tasarımlarla sektörde adından söz ettirmeyi başardı. Pek çok otomobil markasına tasarım hazırladı.

    Pininfarina, İstanbul Havalimanı’nın sembolü haline gelen lale çiçeği şeklindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni AECOM ile birlikte tasarladı. Şimdi de C SUV segmentteki yerli otomobili tasarlıyor. Yerli otomobilin ilerleyen yıllarda üretilecek sedan ve diğer versiyonlarının tasarımına da imza atacak.

    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
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    İtalyan şirket daha önce Ferrari, BMW, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Peugeot, Cadillac, Ford, Volvo, Jaguar, Citroen, Tata, BMC, Daewoo, Hyundai ve Mitsubishi’nin bazı modellerinin tasarımını geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı"

    Yat, tren, tramvay, otobüs, jet, helikopter gibi ulaşım araçlarının tasarımını da yaptı. Bunların yanı sıra Juventus Stadyumu, 2006 Kış Olimpiyatları için meşale ve madalya tasarımı, Casio G-Shock GE-2000 saat, bisiklet, otel ve kalem tasarladı. Pininfariana’nın yaptığı tasarımları aşağıdaki galeriden görebilirsiniz. Yerli otomobil tasarımında, bu tasarımlardan esintiler bulunacak.



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    Xefion 1 gün en beğenilen
    Hani yerliydi. Neden turkiyeden bir tasarımcıya verilmedi ki? Bence büyük hata.
    3 Yanıt Yanıtla +36
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    darkhair 1 gün
    Umarim basarili tasarim urunleri sinifina katilir yerli aracimiz
    Yanıtla +32
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    SigSauer6 1 gün Xefion
    Oluşturulacak bu markanın, yurt dışında ülkemizin üretim disiplinini, kalitesini en iyi şekilde temsil etmesi ve bu ülkeye değer katmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Her yerde olmasa da bu işi ehline vermeleri çok iyi oldu. Tasarımı gördükten sonra daha iyi yorum yapabiliriz.
    Oluşturulacak bu markanın, yurt dışında ülkemizin üretim disiplinini, kalitesini en iyi şekilde temsil etmesi ve bu ülkeye değer katmasının daha önemli olduğun...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    1 Avatar
    asderty 7 sa.
    Zihniyet, vizyon, hayal gücü sıfır.



    Yıl olmuş 2020, hala zamanının çok gerisinde şeyleri, çok mühimmiş çok prestijliymiş gibi "süper proje" zannediyor bazılarımız. Yerli oto, kanal, saray, köprü... Bazıları her zaman zarardı, bazıları ise şu an sene 1900 olsaydı vasat bi proje olabilirdi.
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    _turbo_ 8 sa.
    Tasarimcinin yerli olmamasi Otomobili yabanci yapmaz. Apple Cinde uretiliyor ama Amerikan mali. Fikir yerli patent yerli muhendis, tasarimci yabanci olabilir. Simdi GS de yabanci futbolcular iynuyor diye yabanci takimmi olmus oluyor?
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    onatba 12 sa.
    Yerli ve milli Murat Günak varken yerli ve milli Pininfarina ilginç olmuş.
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    Gravaze 16 sa.
    Pininfarina’nın üst segmentte çok özgün ve güzel tasarımları var ancak eski işlerine bakarsak ulaşılabilir segment için iyi bir tercih değil diye düşünüyorum.



    Bkz: Hyundai Matrix





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
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    nebulabado 20 sa.
    Her şey paraya bakıyor.

    Adamların Ferrari'ye yaptığı tasarım ile Hyundai,ye yaptığı tasarım arasında dağlar var.
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    DH Misafiri 20 sa.
    firmanın tasarım yaptığı otomobil şirketlerinin bir çoğu başka ülkelerden bunda yadsınacak birşey yok Türkiye,den iyi bir tasarımcı ortaya çıkar ona yaptırılır her şeyi eleştiriyorsunuz yapabiliyorsanız buyurun meydan hem paramız yabancılarla gitmez
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    DH Misafiri 20 sa.
    yerli ve milli!
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    DH Misafiri 20 sa.
    Yerli araç yabancı tasarım :/
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    DH Misafiri 20 sa.
    Yanlış düşünüyorsunuz, tasarım işi öyle ha diyerek olmaz Pininfarina bu işteki en iyi firmalardan biri. Çok doğru bir hamle.
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    kesbi 20 sa.
    Daewooyu bitiren adamlar bunlarmış demekki. Hyundai de bunlardan kurtulunca düzeltti tasarımları.
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