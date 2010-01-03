Tap Tap Revenge 3, bir haftada 2 milyon defa yüklendi

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Tapulous'un şimdiye kadar 20 milyon defa yüklenen ve 600 milyon kere oynanan TapTap Revenge serisinin son versiyonu TapTap Revenge 3, Aralığın son dönemine damgasını vurmayı başardı.

Tatil döneminde Tapulous'un 1 dolarlık oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunmasının ardından, sadece Noel (24 Aralık)' de 700,000 yükleme ve 30 Aralık'a kadar toplam 2,000,000 defa yüklenerek AppStore'un 2009'un son döneminde en popüler uygulaması olmayı başardı. 2008'in son döneminde de TapTap Revenge aynı dönemde 200,000 defa yüklenmişti.

Tap Tap Revenge'in 20 kişilik geliştirici takımı Tapulous'un AppStore'dan elde ettiği aylık kazancı, Reuters'in haberine göre, 1 milyon doları buluyor.