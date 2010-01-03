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Tap Tap Revenge 3, bir haftada 2 milyon defa yüklendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,5b
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18
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Tap Tap Revenge 3, bir haftada 2 milyon defa yüklendi
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Tapulous'un şimdiye kadar 20 milyon defa yüklenen ve 600 milyon kere oynanan TapTap Revenge serisinin son versiyonu TapTap Revenge 3, Aralığın son dönemine damgasını vurmayı başardı.

Tatil döneminde Tapulous'un 1 dolarlık oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunmasının ardından, sadece Noel (24 Aralık)' de 700,000 yükleme ve 30 Aralık'a kadar toplam 2,000,000 defa yüklenerek AppStore'un 2009'un son döneminde en popüler uygulaması olmayı başardı. 2008'in son döneminde de TapTap Revenge aynı dönemde 200,000 defa yüklenmişti.

Tap Tap Revenge'in 20 kişilik geliştirici takımı Tapulous'un AppStore'dan elde ettiği aylık kazancı, Reuters'in haberine göre, 1 milyon doları buluyor.


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ubuko 9 yıl
Bence muhteşem bir oyun. Bağımlılık yaptığı kesin. Denemeyenler olumsuz bir değerlendirme yapabilir. Ama gerçekten amacı basit olsa da oynanabilirlik ve level özelliği taşıması süper. Birde ücretsiz yeni şarkıları dinleyebiliyorsun. Bazı hitler paralı tabi :) Arkadaşlar diğerlerinden farkı (Guitar Hero, Rockband) bunda kesilme olmuyor toplara basamadığında ve müzik keyfi yarım kalmıyor. Diğer oyunlarda bir çok insan çalamayıp bırakıyor. Herkeste müzik kulağı ve pratik zeka olsaydı zaten herkes müzisyen olurdu. Tmamamen eğlencelik ama süperr. Adamlar aşmış alın buradaki videolara bakın
teknodonanim.com/...
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ganeja 9 yıl

ubuko

Bence muhteşem bir oyun. Bağımlılık yaptığı kesin. Denemeyenler olumsuz bir değerlendirme yapabilir. Ama gerçekten amacı basit olsa da oynanabilirlik ve level özelliği taşıması süper. Birde ücretsiz yeni şarkıları dinleyebiliyorsun. Bazı hitler paralı tabi :) Arkadaşlar diğerlerinden farkı (Guitar Hero, Rockband) bunda kesilme olmuyor toplara basamadığında ve müzik keyfi yarım kalmıyor. Diğer oyunlarda bir çok insan çalamayıp bırakıyor. Herkeste müzik kulağı ve pratik zeka olsaydı zaten herkes müzisyen olurdu. Tmamamen eğlencelik ama süperr. Adamlar aşmış alın buradaki videolara bakın
teknodonanim.com/...

katılıyorum..eğlence de üst planda...
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1963bursa 9 yıl
Gerekli oyun ha, ilginç bir fikir, böyle bir ar-ge projesi başlatılırsa belki de gerçekten gerekli oyun diye bir kavram doğabilir...:)
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TekenDuis Mortal 9 yıl
İndirdim çok güzel bi oyun.(gerkesiz diyen arkadaşlar bana bir tane gerkli oyun örneği verbebilirler mi)
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aylakadam81 9 yıl
cok gereksız bır oyun fikrimce
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sdivleli 9 yıl
Bana göre iphoneun en eğlenceli oyunlarından biri..
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.WondercrafteR. 9 yıl
Ben indirdim çalışmıyor...
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