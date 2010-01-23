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Tasarımıyla öne çıkan netbook: FIC SVE00

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarımıyla öne çıkan netbook: FIC SVE00
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Tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni bir netbook almak istiyorsanız, FIC tarafından hazırlanan SVE00 isimli model dikkatinizi çekebilir. Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu kullanan mini-bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backlit ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. Ekran kısmı tuş takımının olduğu ana bölümden daha küçük tasarlanan ve bu sayede görünümde farklılık yaratılan yeni FIC SVE00, 32GB SSD veya 500GB HDD ile tercih edilebilecek.

Sportif çizgileriyle dikkat çekici bir çözüm olan FIC SVE00, çoklu dokunmatik desteği sunan touchpad ile hızlı ve etkin bir kullanımın hedeflendiği netbook, WiFi, Gigabit Ethernet ve Bluetooth gibi iletişim teknolojileriyle birlikte tercihe bağlı olarak HSPA veya WiMAX seçenekleriyle de alınabilecek. 1GB bellekle gelen ancak 2GB'a güncellenebilir yapıda olan SVE00, görüntülü görüşme için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına da sahip. İşletim sistemi olarak Linux veya Windows XP ile seçilebilecek netbook, standart olarak 3 hücreli pil ile sunulacak.

FIC SVE00 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat veya lansman bilgisi bulunmuyor.

Tasarımıyla öne çıkan netbook: FIC SVE00
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sotoxs 9 yıl
ekran olmamış (küçük)
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CoreXXX 9 yıl
ekranı küçük durmuş üzerinde, tasarımıyla öne çıkmış ama bence güzellikten değil:)
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Batuist 9 yıl
gerçekten görüntüsüyle öne çıkıyormuş.. tek kelimeyle iğrenç.. kocaman vücutta minicik kafası olan insan ne kadar hoş görünürse bu da o kadar hoş..
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TuVNeRa 9 yıl
Tam tersini yapsalarmış daha iyi olurdu.
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sendemail 9 yıl
Nokia'nın netbook'unu gordukten sonra alayı çakma gibi duruyor gozumde.Nokıa cok zarıf bır alet yapmıs gıdın bakın...
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Mertcan. 9 yıl
Ekranı küçük ve klavyesi büyük , kapağı kapatıldığında nasıl duruyor acaba merak ettim.
Aslında tasarımı şık gibi en azından güzel görünüyor.
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talh4wk 9 yıl
ben tasatimini hic begenmedim orda ekranin kucuk olmasi neden kalvye boyutunda degil ilginc
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