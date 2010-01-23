Tasarımıyla öne çıkan netbook: FIC SVE00

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Tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni bir netbook almak istiyorsanız, FIC tarafından hazırlanan SVE00 isimli model dikkatinizi çekebilir. Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu kullanan mini-bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backlit ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. Ekran kısmı tuş takımının olduğu ana bölümden daha küçük tasarlanan ve bu sayede görünümde farklılık yaratılan yeni FIC SVE00, 32GB SSD veya 500GB HDD ile tercih edilebilecek.

Sportif çizgileriyle dikkat çekici bir çözüm olan FIC SVE00, çoklu dokunmatik desteği sunan touchpad ile hızlı ve etkin bir kullanımın hedeflendiği netbook, WiFi, Gigabit Ethernet ve Bluetooth gibi iletişim teknolojileriyle birlikte tercihe bağlı olarak HSPA veya WiMAX seçenekleriyle de alınabilecek. 1GB bellekle gelen ancak 2GB'a güncellenebilir yapıda olan SVE00, görüntülü görüşme için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına da sahip. İşletim sistemi olarak Linux veya Windows XP ile seçilebilecek netbook, standart olarak 3 hücreli pil ile sunulacak.

FIC SVE00 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat veya lansman bilgisi bulunmuyor.

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