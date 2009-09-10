Team Group, Xtreem G1 ve Xtreem R serisi SSD modellerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve hazırladığı çözümler ülkemiz pazarında da satılan Team Group, Xtreem G1 ve Xtreem R isimli iki yeni SSD ailesini endüstrinin beğenisine sunuyor. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan ve tamamı SATA-II ara birimiyle uyumlu olan NAND flash tabanlı depolama sürücüleri 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyor.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerin 60GB, 120GB ve 250GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacakları belirtilen yeni SSD ailelerinden Xtreem G1 serisi modeller, yüksek performans için 64MB'lık ön bellek birimiyle donatıldıkları, ayrıca Indilinx Barefoot NAND flash kontrolcüsü kullanıyor ve 260MB/sn okuma ile 180MB/sn yazma hızlarını (60GB'lık model 210MB/sn okuma ve 145MB/sn yazma hızlarını destekliyor). Xtreem R serisi sürücüler ise entegre RAID yongasıyla geliyor ve 240MB/sn okuma ile 170MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Xtreem G1 ve Xtreem R serisi yeni SSD modellerinin iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, Team Group henüz herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.