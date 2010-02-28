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Team iki yeni harici depolama sürücüsü hazırladı: TP1021 ve TP1022

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleriyle tanınan aynı zaman hazırladığı ürünler ülkemiz pazarında da satılan Team Group, TP1021 ve TP1022 isimlerini taşıyan harici depolama sürücülerini duyurdu. Firmanın 126 x 80 x 12 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığındaki TP1021 sürücüsünün Pocketbook TL adı altında lanse edilmesi bekleniyor. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni sürücülerin 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı açıklandı.

Üst model olan ve TP1022 kod adını taşıyan çözümün ise pazara Pocketbook BS adı altında giriş yapması beklenirken, 133.3 x 80 x 19.2 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Pocketbook TL modelinden farklı olarak USB 3.0 ara birimine destek te sunan harici depolama sürücüsü daha yüksek veri transfer hızlarına olanak tanıyabiliyor.

Her ikisi de iki yıllık garanti ile lanse edilecek harici depolama sürücüleri için Team Group henüz herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.


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