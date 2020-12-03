Tecno Mobile, 3 Yeni Nesil Ürünle Türkiye’de

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TRANSSION Holding’in bir markası, Dünya genelinde satış ağını tamamladığı 60 farklı pazarda elde ettiği başarı ve İngiltere Premier Ligi’nin şampiyon takımı Manchester City’nin de resmi tablet ve Telefon Ortağı olan TECNO Mobile, “CAMON 16 Premier, SPARK 6 ve POVA”modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

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TECNO, 10 Aralık'ta 3 etkileyici modeli “CAMON 16 Premier, SPARK 6 ve POVA” ile piyasaya çıkıyor ve üstün cihazların dağıtımı için ARENA ile ortak olacak.

Tüm gelişmiş pazar ihtiyaçlarına yönelik sunduğu yaratıcı çözümler, fark yaratan yüksek çekim kalitesi, kamera odaklı teknolojileri ve özellikle CAMON serisine has yapay zeka-artırılmış gerçeklikle desteklediği akıllı telefon teknolojileri ile artık çok uzun süre hayatımızda kalacak gibi gözüken TECNO markası, herkesi heyecanlandıracak bir yarışma ve yeni yıla yönelik sürprizlerle dolu bir hediye yağmuru ile yılsonumuza neşe katacak.

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