Galaxy S26: Samsung’un değişen amiral gemisi planlarının ardındaki gerçekler

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S26 serisi için hazırladığı yol haritası son aylarda önemli değişiklikler geçirdi. Şirket genellikle amiral gemisi serilerini öngörülebilir bir takvimle tanıtırken S26 için ortaya çıkan bilgiler bu yılın planlarının beklenmedik şekilde yeniden ele alındığını gösteriyor. Henüz detaylar tam anlamıyla netleşmiş olmasa da Samsung, başlangıçta daha radikal bir S26 tasarımı planlamış, ancak iPhone 17’nin agresif stratejisi bu planları önemli ölçüde etkilemiş görünüyor.

iPhone 17’nin piyasaya çıkışı Galaxy S26 planlarını nasıl etkiledi?

Samsung’un S26 için planlanan ilk yaklaşımı daha ince, daha büyük bataryalı ve potansiyel olarak daha geniş ekranlı bir model sunmaktı. Bu kulağa oldukça yenilikçi gelse de sonradan ortaya çıkan bilgiler, şirketin fikir değiştirdiğini ve daha geleneksel bir S serisi mimarisine geri döndüğünü gösteriyor.

Bu noktada geçmiş söylentilere dönmekte fayda var. İlk olarak S26+ modelinin yerini alacağı öne sürülen bir Edge versiyonundan söz edilmiş, ayrıca temel model için Pro adının kullanılacağı iddia edilmişti. Fakat bu iddialar keskin bir şekilde rafa kalktı ve S26 serisinin standart yapısına geri dönüleceği anlaşıldı. Edge modelinin iptali özellikle dikkat çekiciydi. Zira S25 Edge’in beklentileri karşılamayan performansı, şirketi daha güvenli bir tasarım yoluna yönlendirmişti.

Realme C85 serisi tanıtıldı: İşte serinin özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

S26 Pro söylentilerinin ortadan kaybolmasının asıl nedeni ise yeni gelen bilgilerle daha net anlaşılıyor. Sızıntılara göre Samsung, başlangıçta Galaxy S26’yı çok daha ince bir gövde ve etkileyici bir 4.900 mAh batarya ile piyasaya sürmeyi planlıyordu. Bu tasarımın yalnızca 6,9 mm kalınlığında olması bekleniyordu.

Ancak tüm bu planlar Apple’ın iPhone 17 stratejisini duyurmasının ardından değişti. Apple’ın geliştirilmiş ekran özelliklerine sahip 120 Hz yenileme hızını destekleyen güçlü bir temel iPhone modelini, üstelik önceki nesille aynı fiyattan sunma kararı Samsung için dengeleri tamamen değiştirdi. Bu hareket, Apple’ın satış hızında bir düşüş yaşamamasını sağladı ve Samsung’un daha ince tasarıma sahip S26 için planladığı fiyat artışını zorlaştırdı. Kısacası, iPhone 17’nin agresif ve rekabetçi konumu Samsung’un S26’yı yeniden tasarlama zorunluluğunu doğurdu.

Şirket bu nedenle daha önceki çizgisine geri dönerek Galaxy S26 için yaklaşık 7,2 mm’lik gövdeyi ve 4.300 mAh bataryayı tercih etmeye karar verdi. Ayrıca Edge modelinin ertelenmesi ve temel modelin radikal tasarımının iptal edilmesi, Galaxy Unpacked etkinliğinin Şubat sonuna erteleneceği yönündeki söylentileri de destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 için planları değişti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: