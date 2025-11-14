Google'dan APK düzenlemesi: "Deneyimli Kullanıcılara" özel olacak

Google'dan yeni düzenleme
Aktarıldığı kadarıyla "deneyimli kullanıcılar" kategorisi, geliştiricileri, güçlü kullanıcıları ve riskleri bilerek doğrulanmamış yazılım yüklemek isteyenleri kapsıyor. Android App Safety birimi, bu yeni yapıyı "gelişmiş akış" olarak tanımlıyor. Gelişmiş akış ise, kullanıcıyı yönlendiren açık güvenlik uyarılarına, baskı altında kandırılmayı önlemeye yönelik korumalara ve doğrulanmamış yazılım yükleme tercihinin kontrölünü sağlayacak.
Google, bu tasarımın özellikle sosyal mühendislik temelli dolandırıcılık girişimlerini azaltmayı amaçladığını vurguluyor. Geliştirici doğrulama zorunluluğu ise 2026'da ilk aşamada Brezilya, Singapur, Endonezya ve Tayland'da uygulanmaya başlayacak. Daha geniş kapsamlı küresel dağıtımın da aynı yıl içinde planlandığı paylaşıldı.
Google, süreç üzerinde geri bildirim toplamaya devam edeceğini belirtirken, sideloading'in tamamen ortadan kalkmayacağını ancak gelişmiş akış içinde daha kontrollü bir modele geçileceğini işaret ediyor.