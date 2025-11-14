Giriş
    Google'dan APK düzenlemesi: "Deneyimli Kullanıcılara" özel olacak

    Google, Android'de sideloading (yan yükleme) sürecini yeniden şekillendiriyor. Yeni doğrulama programı ve yalnızca deneyimli kullanıcılara verilecek ve 2026 itibarıyla kademeli olarak devreye alınacak

    Google'dan APK düzenlemesi: 'Deneyimli Kullanıcılara' özel olacak Tam Boyutta Gör
    Google, Android'in belki de en önemli özelliklerinden biri olan APK yüklemeleri veya Sideloading (yan yükleme) konusunda yeni bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Play Store dışından dağıtım yapan geliştiriciler için başlattığı erken erişim doğrulama programını genişletirken, sideloading ayrıcalıklarının artık yalnızca "deneyimli kullanıcılar" için sunucak.

    Google'dan yeni düzenleme

    Aktarıldığı kadarıyla "deneyimli kullanıcılar" kategorisi,  geliştiricileri, güçlü kullanıcıları ve riskleri bilerek doğrulanmamış yazılım yüklemek isteyenleri kapsıyor. Android App Safety birimi, bu yeni yapıyı "gelişmiş akış" olarak tanımlıyor. Gelişmiş akış ise, kullanıcıyı yönlendiren açık güvenlik uyarılarına, baskı altında kandırılmayı önlemeye yönelik korumalara ve doğrulanmamış yazılım yükleme tercihinin kontrölünü sağlayacak.

    Google, bu tasarımın özellikle sosyal mühendislik temelli dolandırıcılık girişimlerini azaltmayı amaçladığını vurguluyor. Geliştirici doğrulama zorunluluğu ise 2026'da ilk aşamada Brezilya, Singapur, Endonezya ve Tayland'da uygulanmaya başlayacak. Daha geniş kapsamlı küresel dağıtımın da aynı yıl içinde planlandığı paylaşıldı.

    Google, süreç üzerinde geri bildirim toplamaya devam edeceğini belirtirken, sideloading'in tamamen ortadan kalkmayacağını ancak gelişmiş akış içinde daha kontrollü bir modele geçileceğini işaret ediyor.

