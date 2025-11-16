Qualcomm 2nm sürecine geçiyor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 detaylandı

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro geliyor
Qualcomm'un ikili yonga tercihi, mevcut tasarımların N2P'ye kolay geçiş sağlaması nedeniyle hem güç tüketiminde hem de çok çekirdek performansında ek avantaj yaratmayı hedefliyor. Serinin öne çıkan noktası, ürün gamının genişlemesi. Yani standart Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın yanında daha güçlü bir Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sürümü planlanıyor.
Şu an için detaylar netleşmedi ancak Pro varyantında daha yüksek frekanslı çekirdekler, artırılmış GPU birimleri, genişletilmiş önbellek kapasitesi ve LPDDR6 ile UFS 5.0 desteği gibi premium özellikler bulunacak.
Ayrıca Qualcomm'un CPU tarafında yeni bir 2+3+3 dizilimine geçeceği, bu mimarinin özellikle düşük frekanslı üç çekirdeğin devreye girmesiyle enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedeflediği sızıntılar arasında. Standart ve Pro modellerin ikisi de sekiz çekirdekli tasarımı koruyacak ancak performans odaklı farklılaşma daha belirgin hale gelecek.