Qualcomm 2nm sürecine geçiyor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 detaylandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, 2026’nın ikinci yarısı için hazırladığı Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisini iki farklı sürümle piyasaya sunmayı planlıyor. Şirketin ilk 2 nm çözümü olacak bu yeni platform, Apple’ın N2 sürecini kullanacağı tahmin edilen A20 serisine karşı TSMC’nin daha gelişmiş N2P üretim düğümünü tercih eden ilk mobil işlemciler arasında yer alacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro geliyor

Qualcomm'un ikili yonga tercihi, mevcut tasarımların N2P'ye kolay geçiş sağlaması nedeniyle hem güç tüketiminde hem de çok çekirdek performansında ek avantaj yaratmayı hedefliyor. Serinin öne çıkan noktası, ürün gamının genişlemesi. Yani standart Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın yanında daha güçlü bir Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sürümü planlanıyor.

Şu an için detaylar netleşmedi ancak Pro varyantında daha yüksek frekanslı çekirdekler, artırılmış GPU birimleri, genişletilmiş önbellek kapasitesi ve LPDDR6 ile UFS 5.0 desteği gibi premium özellikler bulunacak.

Qualcomm'dan Snapdragon X PC'lere Android desteği geliyor 2 gün önce eklendi

Ayrıca Qualcomm'un CPU tarafında yeni bir 2+3+3 dizilimine geçeceği, bu mimarinin özellikle düşük frekanslı üç çekirdeğin devreye girmesiyle enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedeflediği sızıntılar arasında. Standart ve Pro modellerin ikisi de sekiz çekirdekli tasarımı koruyacak ancak performans odaklı farklılaşma daha belirgin hale gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Qualcomm 2nm sürecine geçiyor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: