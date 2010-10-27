Teknoloji Tutkunlarının İlacı Teknobiyotik, teknoloji ürünlerine odaklı online alışveriş sitesidir.





19 markanın Türkiye Distribütörü Akortek Bilişim’e ait olan Teknobiyotik, teknolojiyi iyi bilenler tarafından teknoloji tutkunlarına en iyi hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.



Benzersiz ürün filtreleme sistemi, gelişmiş ürün karşılaştırma özellikleri ile rakiplerinden ayrılmaktadır. İhtiyaç duyulan özellikler doğrultusunda ürün arama işlemini son derece kolaylaştıran filtre sistemi ve sınırsız ürün karşılaştırma özelliği ile benzersiz bir satış deneyimi sunmaktadır.

Twitter gibi yeni nesil iletişim kanallarını amacına uygun şekilde kullanan Teknobiyotik, sizlerin güncel ürünlerden ve fırsatlardan en hızlı şekilde haberdar olmasını sağlamaktadır.

Günümüzde online alışveriş sitelerinde en çok şikayet edilen arızalı ürün takibi işlemi 19 markanın destek hizmetini veren Akortek Bilişim’in deneyimli teknik kadrosu sayesinde çok hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Online destek taleplerine gelişmiş müşteri hizmetleri bölümü aracılığıyla en hızlı şekilde cevap verilmektedir.



SSL güvenlik sertifikalı Teknobiyotik.com alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgilerinizin 256-bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip ilgili bankaya ulaşmasını sağlamaktadır.

Teknoloji alışverişinde arayıp ta bulamadığınız benzersiz deneyim için doğru adrestesiniz.

Akortek Bilişim, bilgisayar sektörünün yıllardır eksikliğini duyduğu yüksek kaliteli performans ve aksesuar ürünleri alanında Türkiye'yi yepyeni ve farklı ürünlerle tanıştırmayı ve yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri en kısa sürede son kullanıcılara sunmayı amaçlayan Türkiye'nin katma değerli dağıtıcısıdır.



2007 yılında Türkiye'nin önemli dağıtıcılarında yıllarca beraberce çalışmış 3 ortak ile kurulan Akortek Bilişim, kısa zamanda Türkiye'yi alanında dev markalarla tanıştırmıştır. 2008 yılında yeni bir depo/teknik servis alanı ve yeni ekip arkadaşları ile güçlenen Akortek Bilişim, 2009 yılında kendi markaları Dark ve TX ile farklı ürün gruplarından kullanıcıların talepleri yönünde şekillendirilmiş, fiyat/performans ürünlerini de satışa sunmuştur.



2009 yılında ülkemizde eksikliği hissedilen teknoloji ürünlerine fokus online alışveriş sitesi yapımı çalışmalarına başlayan Akortek Bilişim, 2010 Ekim tarihi itibariyle www.teknobiyotik.com ‘u teknoloji tutkunlarının hizmetine sunmuştur.



Akortek Bilişim Aerocool, Akasa, Coolermaster Storm, Choiix, Dark, Ergotron, Geil, High Power, Memoright, OCZ, NU, PNY, Seasonic, Silverstone, Sunbeam, Team, Thermalright, TX, UC-Logic markalarının Türkiye Distribütörüdür.

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