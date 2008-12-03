Telefon üreticisi HTC tasarım firması satın aldı

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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Amerika merkezli tasarım firması One & Company Design'ı satın aldı. HTC'nin Touch serisi telefonlarında fırça darbeleri de olan firmanın, HTC'nin kullanıma sunacağı akıllı telefonların tasarımını gerçekleştireceği bildiriliyor.

Bir ürünün sevilip sevilmemesinde tasarımın anahtar rol üstlendiğini ifade eden HTC yöneticileri, yeni modellerde özellik ve fonksiyonlara ek olarak tasarıma da daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. HTC'den satın almanın maliyetiyle herhangi bir açıklamaysa yapılmadı.