Telefon üreticisi HTC tasarım firması satın aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Amerika merkezli tasarım firması One & Company Design'ı satın aldı. HTC'nin Touch serisi telefonlarında fırça darbeleri de olan firmanın, HTC'nin kullanıma sunacağı akıllı telefonların tasarımını gerçekleştireceği bildiriliyor.
Bir ürünün sevilip sevilmemesinde tasarımın anahtar rol üstlendiğini ifade eden HTC yöneticileri, yeni modellerde özellik ve fonksiyonlara ek olarak tasarıma da daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. HTC'den satın almanın maliyetiyle herhangi bir açıklamaysa yapılmadı.
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ihtiyar delikanlı HTC zaten bir marka, sen duymamış olabilirsin ancak yıllardır smartphone ve PDA yapıyor (Sadece Windows Mobile) ve bu konuda hem tecrübeli hem de çok kaliteli ürünleri olduğu biliniyor herkes tarafından.
HP gibi bir bilgisayar devi de dahil olmak üzere bir çok markaya PDA ve Smartphone (Sadece Windows Mobile) da üretim yapıyor.
Ancak tasarımları gerçekten kötüydü, iyi olmuş bence....