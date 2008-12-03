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Telefon üreticisi HTC tasarım firması satın aldı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Telefon üreticisi HTC tasarım firması satın aldı
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Amerika merkezli tasarım firması One & Company Design'ı satın aldı. HTC'nin Touch serisi telefonlarında fırça darbeleri de olan firmanın, HTC'nin kullanıma sunacağı akıllı telefonların tasarımını gerçekleştireceği bildiriliyor.

Bir ürünün sevilip sevilmemesinde tasarımın anahtar rol üstlendiğini ifade eden HTC yöneticileri, yeni modellerde özellik ve fonksiyonlara ek olarak tasarıma da daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. HTC'den satın almanın maliyetiyle herhangi bir açıklamaysa yapılmadı.


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prince_de_lyon 10 yıl
bu ne kdr sacma bi yorum.HTC marka mi oluyo dunyanin en iyi teknoloji ureten 3 firmasindan biri olan HTC icin marka olmaya calisiyo dmeek valla buyuk basari.hemde suanki planlariyla gunumuz ve gelecegin en iyi PDA larini ureten tek firmadir.saygilarimla.belki tr de yok ama uzakdogu amerika ve avrupada 1 numara
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El Fuego 10 yıl
HTC daha önce i-mate olarak TR de vardı. Üstte yorum yazan arkadaş bunu volkmen telefon falan sanmış herhalde. Ayrıca HTC son 1-2 yıldır gayet fashion PDA'ler üretiyordu ki, rakipleri uğraşmazken. İsabetli bir iş yapmışlar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
HTC marka olmaya çalışıyo bakalım nolcak nokia S.erricson apple samsung la başa çıkabilecekmi =D
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thedeparted 10 yıl
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

HTC marka olmaya çalışıyo bakalım nolcak nokia S.erricson apple samsung la başa çıkabilecekmi =D


ihtiyar delikanlı HTC zaten bir marka, sen duymamış olabilirsin ancak yıllardır smartphone ve PDA yapıyor (Sadece Windows Mobile) ve bu konuda hem tecrübeli hem de çok kaliteli ürünleri olduğu biliniyor herkes tarafından.

HP gibi bir bilgisayar devi de dahil olmak üzere bir çok markaya PDA ve Smartphone (Sadece Windows Mobile) da üretim yapıyor.

Ancak tasarımları gerçekten kötüydü, iyi olmuş bence....
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