HTC'nin oyun telefonu, yeni Wildfire serisi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör HTC, son yıllarda çoğunlukla uygun fiyatlı giriş seviyesi akıllı telefonlara odaklandı. Şirket, şimdi Dubai'de devam eden GITEX 2025 fuarında toplam beş yeni akıllı telefon tanıttı. Cihazların hepsi Wildfire serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülecek.

Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 2 gün önce eklendi

HTC, çok yakında yepyeni bir oyun akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Yeni HTC akıllı telefon, çarpıcı görünmüyor ve kare kamera çıkıntısı ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Ancak, kırmızı çizgiler ve belirgin bir desenin yer aldığı siyah arka panel, cihazın oyunculara hitap ettiğini gösteriyor.

HTC'nin 16 megapiksel selfie kamerası, 50 megapiksel ana kamera ve 5600 mAh kapasiteli nispeten büyük bir batarya tercih ettiği bildiriliyor. Az çok hayal kırıklığı yaratan detay ise; HTC'nin özellikle işlemcide maliyetleri kısması. Şirketin 2023'ten itibaren 6 nm ARM yongası olan ve 2.3 GHz'e kadar yükseltilmiş saat frekanslarında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 performans çekirdeği ve 2.1 GHz hızında altı adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeği içeren Unisoc T765'i kullandığı iddia ediliyor. Güncel olmayan işlemci, yeni HTC Wildfire oyun akıllı telefonunun uygun bir fiyata satılacağını gösteriyor.

HTC'nin GITEX 2025'te sergilediği beş akıllı telefonun yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bu cihazların hangi ülkelerde resmî olarak satışa sunulacağı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: