HTC Vive Eagle tanıtıldı: AI desteği ve 36 saat pil ömrü

HTC Vive Eagle neler sunuyor?
Vive Eagle, günlük yaşamda rahatça takılabilecek bir aksesuar olarak geliyor. Siyah, Berry, Kahve ve Gri olmak üzere yarı saydam dört farklı renk seçeneğiyle tanıtılan gözlüğün çerçevesi, hafif ve zarif bir yapıya sahip. Sadece 49 gram ağırlığında olan cihaz, Zeiss lenslerle donatılmış ve IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Vive Eagle, Qualcomm'un AI destekli Snapdragon AR1 Gen 1 platformundan güç alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi sunan cihaz, bağlantı tarafında Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ile sunulacak. Ayrıca iOS 17.6 ve üzeri ile Android 10 ve üzeri cihazlarla Vive Connect uygulaması üzerinden eşleştirilebiliyor.
HTC, gözlüğe kendi yapay zekâ asistanını entegre etmiş durumda. Bu asistan, Google Gemini ve ChatGPT (beta) desteği sunarken, 13 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor ve çevirileri sesli olarak iletebiliyor. Son olarak stereo hoparlörler ve 235 mAh bataryaya sahip Vive Eagle, 36 saate kadar bekleme süresi, 4,5 saat müzik dinleme ve 3 saat sesli görüşme süresi sunuyor. Manyetik şarj cihazıyla 10 dakikada yüzde 50, 23 dakikada ise yüzde 80 şarj olabiliyor.
HTC Vive Eagle, şu anda 521 dolar fiyat etiketiyle Tayvan'da ön siparişe açıldı ve 1 Eylül'de satışa çıkacak. Şirket, küresel lansman tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
