HTC Vive Eagle tanıtıldı: AI desteği ve 36 saat pil ömrü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör HTC, sanal gerçeklik pazarındaki tecrübesini bu kez giyilebilir teknolojilere taşıyor. Firma, Ray-Ban Meta’ya rakip olarak geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı gözlüğü Vive Eagle’ı tanıttı. 521 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihaz, Meta'nın Ray-Ban modellerine rakip olarak karşımıza çıkacak. İşte HTC Vive Eagle özellikleri...

HTC Vive Eagle neler sunuyor?

Vive Eagle, günlük yaşamda rahatça takılabilecek bir aksesuar olarak geliyor. Siyah, Berry, Kahve ve Gri olmak üzere yarı saydam dört farklı renk seçeneğiyle tanıtılan gözlüğün çerçevesi, hafif ve zarif bir yapıya sahip. Sadece 49 gram ağırlığında olan cihaz, Zeiss lenslerle donatılmış ve IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın en dikkat çekici parçalarından biri 12MP ultra geniş açılı kamerası. Bu kamera, 3024×4032 piksel çözünürlükte fotoğraf ve 1512×2016 piksel çözünürlükte 30 fps video çekebiliyor. Çekim sırasında, karşı tarafın fark etmesini sağlayan LED kayıt ışığı devreye giriyor.

Vive Eagle, Qualcomm'un AI destekli Snapdragon AR1 Gen 1 platformundan güç alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi sunan cihaz, bağlantı tarafında Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ile sunulacak. Ayrıca iOS 17.6 ve üzeri ile Android 10 ve üzeri cihazlarla Vive Connect uygulaması üzerinden eşleştirilebiliyor.

Samsung’un Meta rakibi akıllı gözlüğü geliyor 23 sa. önce eklendi

HTC, gözlüğe kendi yapay zekâ asistanını entegre etmiş durumda. Bu asistan, Google Gemini ve ChatGPT (beta) desteği sunarken, 13 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor ve çevirileri sesli olarak iletebiliyor. Son olarak stereo hoparlörler ve 235 mAh bataryaya sahip Vive Eagle, 36 saate kadar bekleme süresi, 4,5 saat müzik dinleme ve 3 saat sesli görüşme süresi sunuyor. Manyetik şarj cihazıyla 10 dakikada yüzde 50, 23 dakikada ise yüzde 80 şarj olabiliyor.

HTC Vive Eagle, şu anda 521 dolar fiyat etiketiyle Tayvan'da ön siparişe açıldı ve 1 Eylül'de satışa çıkacak. Şirket, küresel lansman tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

HTC Vive Eagle tanıtıldı: AI desteği ve 36 saat pil ömrü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: