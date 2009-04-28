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Terminator Salvation, Nvidia PhysX teknolojisini kullanıyor

10 yıl
19,9b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Terminator Salvation, Nvidia PhysX teknolojisini kullanıyor
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Bilim Kurgu sinemasında yeni bir dönemin kapısını aralayan ve ilk iki filmi büyük ilgi gören Terminator serisine otoritelerce pek beğenilmeyen 3. filmden sonra başrolünde son dönemde Batman filmleriyle büyük beğeni toplayan Christian Bale'in oynadığı Terminator: Salvation isimli 4. film katılmaya hazırlanıyor. Tabii yeni filmle eş zamanlı olarak film ile aynı adı taşıyan çok-platformlu oyun da tanıtılacak.

GRIN ve Holycon Games iş birliği ile geliştirilen yeni oyun, Nvidia tarafından yapılan resmi açıklamaya göre PhysX teknolojisini kullanacak, gerçekçi oyun deneyimi sunacak ve bu sayede yüksek interaktiviteye sahip çevre tasarımı söz konusu olabilecek. PC, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii ve iPhone versiyonları olacak oyun PhysX desteği sayesinde hem CPU hem de GeForce 8 serisi ve üzeri ekran kartlarıyla GPU hızlandırmalı olarak oynanabilecek. Bu arada oyunun 20 Mayıs'ta lanse edileceğini de hatırlatalım.


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thehellmine 10 yıl
Diger film oyunları gibi batırmasalar bari
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sadtneverdie 10 yıl
TiesTorN
önce oyunun videolarını izle sonra yorum yap bilip bilmeden yorum yapma komik duruma düşüyorsun.
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TELESCOPE 10 yıl
farkı fark ettmek lazım
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
oyunu merakla bekliyorum
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rabbitweed 10 yıl
cryostasis kotu bi oyun.su anda adam gibi physx destekli oyun yok.ilerde ne olur bilemem ama physx su anda hava civa...
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husNUKE 10 yıl
crazy machines 2 den sonra physX destekli bi oynayacağım 2. oyun olacak sanırım, başka physx destekli oyun var mı? Mirrors edge dışında
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

crazy machines 2 den sonra physX destekli bi oynayacağım 2. oyun olacak sanırım, başka physx destekli oyun var mı? Mirrors edge dışında

cryostatis
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evo_tr 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

crazy machines 2 den sonra physX destekli bi oynayacağım 2. oyun olacak sanırım, başka physx destekli oyun var mı? Mirrors edge dışında


Physx Oyun Listesi
nzone.com/...
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K.Kahriman 10 yıl
bir terminator hayranı olarak ati cephesinden atak bekliyorum
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yasar_lives 10 yıl
Süper


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