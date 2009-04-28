Terminator Salvation, Nvidia PhysX teknolojisini kullanıyor

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Bilim Kurgu sinemasında yeni bir dönemin kapısını aralayan ve ilk iki filmi büyük ilgi gören Terminator serisine otoritelerce pek beğenilmeyen 3. filmden sonra başrolünde son dönemde Batman filmleriyle büyük beğeni toplayan Christian Bale'in oynadığı Terminator: Salvation isimli 4. film katılmaya hazırlanıyor. Tabii yeni filmle eş zamanlı olarak film ile aynı adı taşıyan çok-platformlu oyun da tanıtılacak.

GRIN ve Holycon Games iş birliği ile geliştirilen yeni oyun, Nvidia tarafından yapılan resmi açıklamaya göre PhysX teknolojisini kullanacak, gerçekçi oyun deneyimi sunacak ve bu sayede yüksek interaktiviteye sahip çevre tasarımı söz konusu olabilecek. PC, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii ve iPhone versiyonları olacak oyun PhysX desteği sayesinde hem CPU hem de GeForce 8 serisi ve üzeri ekran kartlarıyla GPU hızlandırmalı olarak oynanabilecek. Bu arada oyunun 20 Mayıs'ta lanse edileceğini de hatırlatalım.