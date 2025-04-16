Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valve çalışanı Half-Life 3'ü doğruladı: Geliştirildiği odayı gördüm

    Half-Life 3'ü bekleyenleri heyecanlandıracak bilgi bu kez doğrudan Valve çalışanından geldi. Şirketin konsept sanatçısı, ofise yaptığı bir ziyarette Half-Life 3'e dair kanıtlar gördüğünü söyledi.
    Valve çalışanı: Half-Life 3'ün geliştirildiği odayı gördüm Tam Boyutta Gör
    Yıllardır oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Half-Life 3, bir kez daha gündemde. Hatırlayacağınız üzere Valve'ın 2020'de piyasaya sürdüğü Half-Life: Alyx, hayranların umutlarını yeniden alevlendirmişti. Ancak asıl beklenti hala devam ediyor: Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Evet bu soru daha cevabını bulmadı ama bazı gelişmeler var.

    Bu soruya dair bugüne kadar pek çok söylenti ortaya atılmıştı Şimdi de doğrudan Valve içerisinden gelen bir açıklama bu beklentiyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Valve'de konsept sanatçısı olarak görev yapan Evgeniy Evstratiy, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Half-Life 3'ün geliştirildiği odayı gördüğünü doğruladı.

    Evstratiy'in podcast'teki açıklaması şu şekilde:

    "Bilmiyorum, bu konuda konuşmam ne kadar doğru olur ama Half-Life 3'ün geliştirildiği odada bulundum. Geliştirme sürecini doğrudan tanıklık etmedim; sadece ofisi, bilgisayarları ve beyaz tahtaları gördüm."

    Valve çalışanı: Half-Life 3'ün geliştirildiği odayı gördüm Tam Boyutta Gör
    Mevcut Half-Life 3 projesinin Valve'ın ilk girişimi olmadığını vurgulayan sanatçı, oyunun şu anda geliştiriliyor olmasının bile kesin olarak piyasaya sürüleceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Ancak Half-Life 3 heyecanını körükleyen tek gelişme bu değil.

    Başka istihbaratlar da gelmişti

    Bundan birkaç ay önce oyun sektörünün tanınmış ve güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Tyler McVicker, Half-Life 3'ün geliştirme sürecinde son aşamalara geldiğini ve 2025 yılı içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü. McVicker'ın bu iddiası, Evstratiy’nin açıklamalarıyla birleştiğinde, hayranların umutlarını daha da güçlendiriyor.

    Kaynakça https://www.thegamer.com/half-life-3-leaks-confirmed-valve-concept-artist/ https://www.pcgamesn.com/half-life-3/rumor-valve-concept-artist
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 4 saat önce

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tivimate premium philips tıraş makinesi pil değişimi incehesap güvenilir mi muhabbet kuşunun gözü neden şişer far cry 6 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip6
    Samsung Galaxy Z Flip6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum