Valve çalışanı Half-Life 3'ü doğruladı: Geliştirildiği odayı gördüm

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Tam Boyutta Gör Yıllardır oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Half-Life 3, bir kez daha gündemde. Hatırlayacağınız üzere Valve'ın 2020'de piyasaya sürdüğü Half-Life: Alyx, hayranların umutlarını yeniden alevlendirmişti. Ancak asıl beklenti hala devam ediyor: Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Evet bu soru daha cevabını bulmadı ama bazı gelişmeler var.

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Bu soruya dair bugüne kadar pek çok söylenti ortaya atılmıştı Şimdi de doğrudan Valve içerisinden gelen bir açıklama bu beklentiyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Valve'de konsept sanatçısı olarak görev yapan Evgeniy Evstratiy, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Half-Life 3'ün geliştirildiği odayı gördüğünü doğruladı.

Evstratiy'in podcast'teki açıklaması şu şekilde:

"Bilmiyorum, bu konuda konuşmam ne kadar doğru olur ama Half-Life 3'ün geliştirildiği odada bulundum. Geliştirme sürecini doğrudan tanıklık etmedim; sadece ofisi, bilgisayarları ve beyaz tahtaları gördüm."

Tam Boyutta Gör Mevcut Half-Life 3 projesinin Valve'ın ilk girişimi olmadığını vurgulayan sanatçı, oyunun şu anda geliştiriliyor olmasının bile kesin olarak piyasaya sürüleceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Ancak Half-Life 3 heyecanını körükleyen tek gelişme bu değil.

Başka istihbaratlar da gelmişti

Bundan birkaç ay önce oyun sektörünün tanınmış ve güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Tyler McVicker, Half-Life 3'ün geliştirme sürecinde son aşamalara geldiğini ve 2025 yılı içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü. McVicker'ın bu iddiası, Evstratiy’nin açıklamalarıyla birleştiğinde, hayranların umutlarını daha da güçlendiriyor.

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Valve çalışanı: Half-Life 3'ün geliştirildiği odayı gördüm