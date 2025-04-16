Valve çalışanı Half-Life 3'ü doğruladı: Geliştirildiği odayı gördüm

Bu soruya dair bugüne kadar pek çok söylenti ortaya atılmıştı Şimdi de doğrudan Valve içerisinden gelen bir açıklama bu beklentiyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Valve'de konsept sanatçısı olarak görev yapan Evgeniy Evstratiy, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Half-Life 3'ün geliştirildiği odayı gördüğünü doğruladı.
Evstratiy'in podcast'teki açıklaması şu şekilde:
"Bilmiyorum, bu konuda konuşmam ne kadar doğru olur ama Half-Life 3'ün geliştirildiği odada bulundum. Geliştirme sürecini doğrudan tanıklık etmedim; sadece ofisi, bilgisayarları ve beyaz tahtaları gördüm."
Başka istihbaratlar da gelmişti
Bundan birkaç ay önce oyun sektörünün tanınmış ve güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Tyler McVicker, Half-Life 3'ün geliştirme sürecinde son aşamalara geldiğini ve 2025 yılı içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü. McVicker'ın bu iddiası, Evstratiy’nin açıklamalarıyla birleştiğinde, hayranların umutlarını daha da güçlendiriyor.Kaynakça https://www.thegamer.com/half-life-3-leaks-confirmed-valve-concept-artist/ https://www.pcgamesn.com/half-life-3/rumor-valve-concept-artist Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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