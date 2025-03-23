Tek satır kod yazmadan, yapay zeka ile oyun geliştiren girişimci ayda 87 bin dolar kazanıyor

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Son yıllarda yapay zeka, video oyunu dünyasında kendine giderek daha fazla yer buluyor. Büyük oyun stüdyoları bu teknolojiyi üretim süreçlerini hızlandırmak veya etik bir şekilde kullanmanın yollarını ararken, hızlı girişimciler sinir ağlarının nimetlerini ticari kazanca dönüştürmeye başladı bile.

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Hollandalı iş insanı Pieter Levels, programlama bilgisi olmamasına rağmen yapay zeka yardımıyla geliştirdiği bir oyunla kısa sürede hatırı sayılı miktarda para kazandı. Levels, fly.pieter.com adlı bir online uçuş simülatörü yayınladı. Oyunda oyuncular hem uçuş deneyimi yaşayabiliyor hem de çok oyunculu modda diğer oyuncularla hava savaşlarına katılabiliyor.

Pieter Levels bu oyunu oluştururken tek bir satır kod yazmadı. Bunun yerine sadece Cursor adlı bir kod editöründe Claude 3.7 Sonnet adlı yapay zeka modelini kullanarak istediği oyunu sözel olarak tarif etti. Yapay zeka, bu istekler doğrultusunda oyunun kodlarını oluşturdu ve böylece fly.pieter.com ortaya çıktı.

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Bir ay içinde yüksek kazanç getirmeye başladı

Şubat 2025 sonunda piyasaya sürülen oyun yalnızca bir ay içinde üreticisine çok para kazandırmayı başardı. Levels, gelir elde etmek için oyuna mikro ödeme seçenekleri ekledi. Örneğin, oyuncular zeplinlere reklam afişleri yerleştirebiliyor veya yaklaşık 30 dolar karşılığında özel uçaklar satın alabiliyordu. Daha ilk haftada, uçak satışları ve bir reklam afişinden 1.000 doların üzerinde kazanç elde edildi.

İlk ayın sonunda ise 87.000 dolar gelire ulaşıldığı belirtiliyor. Bu süreçte oyunu 320.000 fazla kişi oynadı ve popülerliği hızla arttı. Eğer oyun aynı hızda kazanç sağlamaya devam ederse, yıllık geliri 1 milyon dolardan fazla olacak. Pieter Levels'in başarısı, yapay zekanın oyun geliştirme süreçlerindeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu hikaye esasında programlama bilmeden, sadece bir fikir ve doğru araçlarla yola çıkan bir girişimcinin büyük kazançlar elde edebileceğinin bir göstergesi.

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