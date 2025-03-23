Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tek satır kod yazmadan, yapay zeka ile oyun geliştiren girişimci ayda 87 bin dolar kazanıyor

    Hollandalı bir girişimci, tek bir satır kod yazmadan yapay zeka ile geliştirdiği oyun sayesinde aylık 87 bin dolar kazanç elde etmeyi başardı.                  

    Yapay zeka ile oyun geliştiren girişimci ayda 87 bin $ kazanıyor Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda yapay zeka, video oyunu dünyasında kendine giderek daha fazla yer buluyor. Büyük oyun stüdyoları bu teknolojiyi üretim süreçlerini hızlandırmak veya etik bir şekilde kullanmanın yollarını ararken, hızlı girişimciler sinir ağlarının nimetlerini ticari kazanca dönüştürmeye başladı bile.

    Hollandalı iş insanı Pieter Levels, programlama bilgisi olmamasına rağmen yapay zeka yardımıyla geliştirdiği bir oyunla kısa sürede hatırı sayılı miktarda para kazandı. Levels, fly.pieter.com adlı bir online uçuş simülatörü yayınladı. Oyunda oyuncular hem uçuş deneyimi yaşayabiliyor hem de çok oyunculu modda diğer oyuncularla hava savaşlarına katılabiliyor.

    Pieter Levels bu oyunu oluştururken tek bir satır kod yazmadı. Bunun yerine sadece Cursor adlı bir kod editöründe Claude 3.7 Sonnet adlı yapay zeka modelini kullanarak istediği oyunu sözel olarak tarif etti. Yapay zeka, bu istekler doğrultusunda oyunun kodlarını oluşturdu ve böylece fly.pieter.com ortaya çıktı.

    Yapay zeka ile oyun geliştiren girişimci ayda 87 bin $ kazanıyor Tam Boyutta Gör

    Bir ay içinde yüksek kazanç getirmeye başladı

    Şubat 2025 sonunda piyasaya sürülen oyun yalnızca bir ay içinde üreticisine çok para kazandırmayı başardı. Levels, gelir elde etmek için oyuna mikro ödeme seçenekleri ekledi. Örneğin, oyuncular zeplinlere reklam afişleri yerleştirebiliyor veya yaklaşık 30 dolar karşılığında özel uçaklar satın alabiliyordu. Daha ilk haftada, uçak satışları ve bir reklam afişinden 1.000 doların üzerinde kazanç elde edildi.

    İlk ayın sonunda ise 87.000 dolar gelire ulaşıldığı belirtiliyor. Bu süreçte oyunu 320.000 fazla kişi oynadı ve popülerliği hızla arttı. Eğer oyun aynı hızda kazanç sağlamaya devam ederse, yıllık geliri 1 milyon dolardan fazla olacak. Pieter Levels'in başarısı, yapay zekanın oyun geliştirme süreçlerindeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu hikaye esasında programlama bilmeden, sadece bir fikir ve doğru araçlarla yola çıkan bir girişimcinin büyük kazançlar elde edebileceğinin bir göstergesi.

    Kaynakça https://www.news18.com/business/man-uses-ai-builds-1-million-business-in-just-17-days-9266748.html https://x.com/levelsio/status/1899596115210891751
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.50 göz numarası yüksek mı uçakta en iyi manzaralı koltuk kütahya askerlik yorumları sınav kağıdı kaybetmenin cezası fulbright bursu alan türkler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum