Düşüş sürüyor: Tesla, son çeyrek teslimat tahminlerini paylaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin teslimat beklentilerini alışılmışın dışında bir hareketle ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Şirketin bu adımı, Tesla'nın zor geçmesi beklenen çeyrek öncesinde beklentileri aşağıya çekmeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

Paylaşılan rakamlara göre Tesla'nın dördüncü çeyrek teslimat beklentisi 420.399 adet seviyesinde. Beklentilerin altında kalan bu rakamlar, Tesla'nın elektrikli araç teslimatlarında üst üste ikinci yıl düşüş yaşayacağına işaret ediyor. 2023'te 1,81 milyona yükselen satışlar, 2024'te 1,79 milyona düşmüştü. 2025'te ise tahmini olarak 1,64 milyona gerilemiş olacak.

Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş anlamına geliyor ki 2024’teki yüzde 1’lik sınırlı gerilemeye kıyasla çok daha sert bir tablo ortaya çıkarıyor.

Çin otomotiv pazarında rekor satışa rağmen kâr dibe vurdu 5 sa. önce eklendi

Dördüncü çeyreğin zor geçmesi bir ölçüde bekleniyordu. ABD’de federal vergi teşvikinin üçüncü çeyrek sonunda sona ermesi, pek çok müşteriyi alımlarını öne çekmeye yöneltti ve üçüncü çeyrekte yaklaşık 497 bin adetle rekor bir teslimat rakamı ortaya çıktı. Ancak son çeyrekte bunun ardından gelen 75 bini aşan düşüş, Tesla’ya umutla bakan yatırımcıların beklediğinden daha keskin görünüyor.

İşin enerji depolama tarafında ise büyüme beklentisi korunuyor. Şirketin paylaştığı rapora göre, enerji depolama dağıtımlarının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artmaya devam etmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: