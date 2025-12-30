Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Düşüş sürüyor: Tesla, son çeyrek teslimat tahminlerini paylaştı

    Tesla, 2025’in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 420 bin araç teslim etmeyi bekliyor. Bu, üst üste ikinci yıl düşüş anlamına geliyor ve yatırımcı beklentilerini yeniden şekillendiriyor.

    Tesla'da can sıkan tahmin: Teslimatlar azalıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin teslimat beklentilerini alışılmışın dışında bir hareketle ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Şirketin bu adımı, Tesla'nın zor geçmesi beklenen çeyrek öncesinde beklentileri aşağıya çekmeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

    Paylaşılan rakamlara göre Tesla'nın dördüncü çeyrek teslimat beklentisi 420.399 adet seviyesinde. Beklentilerin altında kalan bu rakamlar, Tesla'nın elektrikli araç teslimatlarında üst üste ikinci yıl düşüş yaşayacağına işaret ediyor. 2023'te 1,81 milyona yükselen satışlar, 2024'te 1,79 milyona düşmüştü. 2025'te ise tahmini olarak 1,64 milyona gerilemiş olacak.

    Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş anlamına geliyor ki 2024’teki yüzde 1’lik sınırlı gerilemeye kıyasla çok daha sert bir tablo ortaya çıkarıyor.

    Dördüncü çeyreğin zor geçmesi bir ölçüde bekleniyordu. ABD’de federal vergi teşvikinin üçüncü çeyrek sonunda sona ermesi, pek çok müşteriyi alımlarını öne çekmeye yöneltti ve üçüncü çeyrekte yaklaşık 497 bin adetle rekor bir teslimat rakamı ortaya çıktı. Ancak son çeyrekte bunun ardından gelen 75 bini aşan düşüş, Tesla’ya umutla bakan yatırımcıların beklediğinden daha keskin görünüyor.

    İşin enerji depolama tarafında ise büyüme beklentisi korunuyor. Şirketin paylaştığı rapora göre, enerji depolama dağıtımlarının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artmaya devam etmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vikars lpg yorumları 1.8 tdci connect kronik sorunları windows pin unuttum essential grammar in use a1-a2 pdf türkçe peteğe petek eklemek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Modern 15
    MSI Modern 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum