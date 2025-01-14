Yeni Opel Grandland Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Opel Grandland fiyat listesi 🚙 (Ocak 2025)
- Yeni Opel Grandland, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Edition donanım seviyesi
- GS donanım seviyesi
- Yeni Opel Grandland motor seçenekleri
- Yorumlar
Yeni nesil Opel Grandland, 1.804.000 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Grandland, Edition ve GS isimli iki donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Edition donanım seviyesi sadece hafif hibrit motorla sunulurken GS donanımında ise hibrit veya %100 elektrikli motor tercihi yapmak mümkün.
|Versiyon
|Fiyat
|Edition 48V Hafif Hibrit
|2.050.000 TL
|GS 48V Hafif Hibrit
|
2.185.000 TL
|GS %100 Elektrikli
|1.804.000 TL
Yeni Opel Grandland, özellikleriyle neler sunuyor❓
Edition donanım seviyesi
Yeni Opel Grandland'ın Edition donanım seviyesinde yeni 3D vizör tasarımı, LED stoplar ve aydınlatılmış arka logo, 19 inç Antrasit gri alaşım jantlar, 6 yönlü manuel ayarlanabilir ön koltuklar, Intelli-LED farlar, kumaş koltuk döşemeleri, gövde rengi tavan, 10 inç multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge paneli, ön kol dayama, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, 1 adet Type C girişi ve çift bölgeli otomatik klima gibi standart özellikler mevcut.
GS donanım seviyesi
GS donanım seviyesinde ön bölümdeki Vizör tasarımına ekstra LED aydınlatma ve aydınlatılmış logo ekleniyor. 19 veya 20 inç elmas kesim jantlarla tercih edilebilen bu versiyonda Intelli-Lux HD LED farlar görev yapıyor. 10 yönlü manuel ayarlanabilir AGR onaylı ön koltuklar, koltuk ısıtma, elektrikli bel desteği, karbon siyah tavan, 16 inç multimedya ekranı, navigasyon, kablosuz akıllı telefon şarjı, 4 adet Type C girişi, direksiyon ısıtma, ambiyans aydınlatma ve 180 derece geri görüş kamerası gibi ekstra standart özellikler mevcut.
GS donanım seviyesinde Teknoloji Paketi (elektrikli ve eller serbest erişimli bagaj kapağı, Focal Premium Ses sistemi, lamine ve akustik ön yan camlar) ile Açılabilir Panoramik Cam Tavan ve elektrikli perde opsiyon olarak sunuluyor.
Yeni Opel Grandland motor seçenekleri
Grandland'in hafif hibrit versiyonunda 1.2 litre direkt enjeksiyonlu turbo 136 hp benzinli motor bulunuyor. Üç silindirli bu motora 15,6 kW azami güç üreten küçük bir elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Bu sayede 230 Nm maksimum tork sunan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 10,2 saniyede tamamlayıp maksimum 201 km/s hıza çıkabiliyor. Bu modelde 0,4 kWsa kapasiteye sahip küçük bir lityum iyon batarya bulunuyor.
Isı pompasının standart olarak sunulduğu modelde 11 kW AC şarjla batarya 4,5 saatte doldurulabiliyor. Maksimum DC hızlı şarj desteği ise 160 kW olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj ile %20-80 arası dolum 29 dakika sürerken, 10 dakika şarjla 160 km menzil eklenebiliyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil