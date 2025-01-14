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    Yeni Opel Grandland Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni nesil Opel Grandland, STLA Medium platformu sayesinde 48V hafif hibrit ve %100 elektrikli versiyonlarla sunulurken selefine göre büyüyen gövdesi ve sunduğu ekstra özelliklerle dikkat çekiyor.

    Yeni nesil Opel Grandland, 1.804.000 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Grandland, Edition ve GS isimli iki donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Edition donanım seviyesi sadece hafif hibrit motorla sunulurken GS donanımında ise hibrit veya %100 elektrikli motor tercihi yapmak mümkün.

    Yeni Opel Grandland fiyat listesi 🚙 (Ocak 2025)
    Versiyon Fiyat
    Edition 48V Hafif Hibrit 2.050.000 TL
    GS 48V Hafif Hibrit

    2.185.000 TL
    GS %100 Elektrikli 1.804.000 TL

    Yeni Opel Grandland, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Opel Grandland Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Grandland, Opel'in Experimental konseptinde yer verdiği birçok tasarım özelliğini üzerinde barındıran ilk model olarak karşımıza çıktı. Yenilenen model, selefine kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 19 mm ek yüksekliği ve 64 mm ek genişliğiyle (uzunluk: 4.650 mm, genişlik: 1.905 mm; yükseklik: 1.660 mm) artık daha ferah bir yaşam alanı ve daha pratik bir kullanım vadediyor.

    Edition donanım seviyesi

    Yeni Opel Grandland'ın Edition donanım seviyesinde yeni 3D vizör tasarımı, LED stoplar ve aydınlatılmış arka logo, 19 inç Antrasit gri alaşım jantlar, 6 yönlü manuel ayarlanabilir ön koltuklar, Intelli-LED farlar, kumaş koltuk döşemeleri, gövde rengi tavan, 10 inç multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge paneli, ön kol dayama, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, 1 adet Type C girişi ve çift bölgeli otomatik klima gibi standart özellikler mevcut.

    Yeni Opel Grandland Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni ve dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici gibi özellikler karşımıza çıkıyor. 10 yönlü AGR onaylı Intelliseat koltuklar, ön koltuk ısıtma, 180 derece geri görüş kamerası ve elektrikli bagaj kapağı gibi özelliklerin yer aldığı Konfor Paketi bu donanımda opsiyon.

    GS donanım seviyesi

    GS donanım seviyesinde ön bölümdeki Vizör tasarımına ekstra LED aydınlatma ve aydınlatılmış logo ekleniyor. 19 veya 20 inç elmas kesim jantlarla tercih edilebilen bu versiyonda Intelli-Lux HD LED farlar görev yapıyor. 10 yönlü manuel ayarlanabilir AGR onaylı ön koltuklar, koltuk ısıtma, elektrikli bel desteği, karbon siyah tavan, 16 inç multimedya ekranı, navigasyon, kablosuz akıllı telefon şarjı, 4 adet Type C girişi, direksiyon ısıtma, ambiyans aydınlatma ve 180 derece geri görüş kamerası gibi ekstra standart özellikler mevcut.

    GS donanım seviyesinde Teknoloji Paketi (elektrikli ve eller serbest erişimli bagaj kapağı, Focal Premium Ses sistemi, lamine ve akustik ön yan camlar) ile Açılabilir Panoramik Cam Tavan ve elektrikli perde opsiyon olarak sunuluyor.

    Yeni Opel Grandland Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    GS donanımındaki standart ve opsiyon özellikler hibrit veya elektrikli versiyon tercihine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin; 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir AGR onaylı ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı ön cam, IntelliHUD sanal gösterge paneli, 360 derece çevre görüş sistemi, ön koltuklarda adaptif yan destekler, masaj özellikli ön koltuklar, Nappa deri döşeme ve kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şerit ortalama asistanı gibi özelliklerin yer aldığı Ultimate Paket sadece hibrit versiyonda satın alınabiliyor.

    Yeni Opel Grandland motor seçenekleri

    Grandland'in hafif hibrit versiyonunda 1.2 litre direkt enjeksiyonlu turbo 136 hp benzinli motor bulunuyor. Üç silindirli bu motora 15,6 kW azami güç üreten küçük bir elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Bu sayede 230 Nm maksimum tork sunan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 10,2 saniyede tamamlayıp maksimum 201 km/s hıza çıkabiliyor. Bu modelde 0,4 kWsa kapasiteye sahip küçük bir lityum iyon batarya bulunuyor.

    Yeni Opel Grandland Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli versiyon ise 157 kW (210hp) güç üreten bir elektrik motoru ve 73 kWsa kapasiteye sahip NMC katotlu lityum iyon batarya görev yapıyor. 400V mimariye sahip olan bu model, WLTP'ye göre birleşik kullanımda 504 km'ye kadar, şehir içi kullanımda ise 623 km'ye kadar menzil vadediyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı 170 km/s ile sınırlandırılmış.

    Isı pompasının standart olarak sunulduğu modelde 11 kW AC şarjla batarya 4,5 saatte doldurulabiliyor. Maksimum DC hızlı şarj desteği ise 160 kW olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj ile %20-80 arası dolum 29 dakika sürerken, 10 dakika şarjla 160 km menzil eklenebiliyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 19 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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