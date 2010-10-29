TG: Piranha ile GPS Navigasyon cihazları ve yeni teknolojiler üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde GPS Navigasyon cihazlarıyla yakından tanıdığımız Piranha ile Navigasyon cihazları ve yakın gelecekte Türk kullanıcılarının hayatına girecek olan yeni navigasyon teknolojileri üzerine konuştuk.
kaan2121 Bende Piranha GPS kullanıcısıyım... Ömür boyu bedava harita güncellemesinden bahsedildi... Bu güncellemeyi nasıl yapacağım...Haritayı nerden indireceğim... Bilen bi arkadaş yardımcı olursa çok teşekkür ederim...
pcyeb mesut bey videonun 4:54 dk takılıyo ilerlemiyo.....
Lütfen yardımcı olabilir misiniz??
ama nedense arabada sesi fazla iyi çıkmıyor hışırtı var ayrıca navigasyon çalışırken müzik dinleyemiyorum.
yardımcı olursanız sevinirim
TV. özelliği nedeniyle, Prinha AVATAR aldım. "A. İn" modellisini (Tv.'si yok diye) yeğlemedim, pahalısı olan TV'lisini tercih ettim. Maalesef anolog tv. kanal seçiş ayarları hem zor, hem de görüntü BURSA gibi bir yerde 1-2 kanal kötü görüntülüsü dışında diğer hiç bir kanal na'naaayyy !?!.. Diyeceğim o ki, TV'si için fazla ödemeye değmez... Bir de, tlf. açtım merkezlerine, çıkan bayana yönelttiğim sorunun cevabını alamadım ?.. "Kulaklık çıkışı yanında bir giriş deliği nedir ; Av. İn ya da TMC aparat bağlantısı için mi ; ve ya ne içindir ?.." soruma, "Bilemiyorum, el kitabına bakarak öğrenmeniz mümkün" dedi...
O "Manuel/El Kitapları" bir kaç model türünü kapsayarak hazırlandığını her halde tlf.daki hatun kişi bilmiyor olmalı ki, böyle cevap verdi...
Lütfen, firma teknik srv. bilgilileri bu sutunlarda cevap verirse, aynı hususta beni ve de bil'vesile ile diğer müşterilerini de aydınlatmış olurlar.
Paneline aydınlık vurduğunda görüntü kötüleşmesinin dışında fonksiyonlarının performansı olarak, parasına göre çok iyi. (İnşâallah vaadlerinde de dururlar.
Yalnız vakumlu standı, daha dik/içe dönebilir tarzda oynar eklemlisi üretilir
ise, her oto konsol üst yüzeyinin eğimli açısına uyarlılığı sağlanması mümkün
olabilir. Ben, Prinha hizmet firmasının müşterileri için tüm iyi niyetliliğine
inanıyor, teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Mehterci dede
piranha destek sayfasında bu tip harita güncelleme soruları nı başarsoft'a sorulmasını yazmış
destek.piranha.com.tr/... B1003 nolu soru cevap
Navigasyon Ürünleri gayet güzel ve uygun.
Ama özellikle servis konusu üzerine eğilmeliler
servis desteği konusunda çok iddialı konuştu bence. örnek verdiği o dünya devlerinin mallarını kullanırsanız, servis desteğine hiç ihtiyacınız olmuyor ama. mallar taş gibi çalışıyor. Çin malı cihazlar gibi, 3 günde suyu çıkmıyor. arkadaşım aldı geçenlerde, benim cihazı görünce gitti geri verdi. gündüz ekran neredyse görünmüyordu.
şu an online sitelerde piaranhanın mantığına benzer yapıda çok kiş bu navigasyon olayından ekmek yiyiyor. ama piranha, en azından lisanslı yazılım ile harita firmasının ayakta kalmasını sağlıyor. gittigidiyordaki ebayciler gibi korsan harita ile çalışmıyor
artı, videoda sorun var demiş bir üye. ben sonuna kadar sorunsuz izledim.
Bende sorun yok