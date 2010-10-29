TG: Piranha ile GPS Navigasyon cihazları ve yeni teknolojiler üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde GPS Navigasyon cihazlarıyla yakından tanıdığımız Piranha ile Navigasyon cihazları ve yakın gelecekte Türk kullanıcılarının hayatına girecek olan yeni navigasyon teknolojileri üzerine konuştuk.

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