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TG: Piranha ile GPS Navigasyon cihazları ve yeni teknolojiler üzerine konuştuk

8 yıl
66,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde GPS Navigasyon cihazlarıyla yakından tanıdığımız Piranha ile Navigasyon cihazları ve yakın gelecekte Türk kullanıcılarının hayatına girecek olan yeni navigasyon teknolojileri üzerine konuştuk.


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Karetekit1 6 yıl
Pıranha ınfiniti GPS Navigation System Centrality Atlas V500MHz X13-12056 modelli navigasyon cihazımdan yalnışlıkla navigasyon programı silindi ne yapabilirim ??
Lütfen yardımcı olabilir misiniz??
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smile-24 6 yıl
slm öncelikle ilginiz için teşekkürler. geçen hafta a101 den piranha senatör adlı bir cihaz aldım.
ama nedense arabada sesi fazla iyi çıkmıyor hışırtı var ayrıca navigasyon çalışırken müzik dinleyemiyorum.
yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 6 yıl
selam arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim . benım sorunum pirabha vista model nevıgasyon cıhazımı guncellerken yedek almamişim . acılmıyor hata verıyor . piranha destekden burdan yardımci olabileceğinizi soyledıler . ne yapmalıyım . tşk saygılar (previousinstanceof igo has not finişhed exiting yet please try again a fevseconds or soft-reset your device ) bole bişiy cıkıyor
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DH Misafiri 8 yıl
Gerek Prinha sn. Müşterilerine.. Gerek Prinha sn Yetkili ve Çalışanlarına:
TV. özelliği nedeniyle, Prinha AVATAR aldım. "A. İn" modellisini (Tv.'si yok diye) yeğlemedim, pahalısı olan TV'lisini tercih ettim. Maalesef anolog tv. kanal seçiş ayarları hem zor, hem de görüntü BURSA gibi bir yerde 1-2 kanal kötü görüntülüsü dışında diğer hiç bir kanal na'naaayyy !?!.. Diyeceğim o ki, TV'si için fazla ödemeye değmez... Bir de, tlf. açtım merkezlerine, çıkan bayana yönelttiğim sorunun cevabını alamadım ?.. "Kulaklık çıkışı yanında bir giriş deliği nedir ; Av. İn ya da TMC aparat bağlantısı için mi ; ve ya ne içindir ?.." soruma, "Bilemiyorum, el kitabına bakarak öğrenmeniz mümkün" dedi...
O "Manuel/El Kitapları" bir kaç model türünü kapsayarak hazırlandığını her halde tlf.daki hatun kişi bilmiyor olmalı ki, böyle cevap verdi...
Lütfen, firma teknik srv. bilgilileri bu sutunlarda cevap verirse, aynı hususta beni ve de bil'vesile ile diğer müşterilerini de aydınlatmış olurlar.
Paneline aydınlık vurduğunda görüntü kötüleşmesinin dışında fonksiyonlarının performansı olarak, parasına göre çok iyi. (İnşâallah vaadlerinde de dururlar.
Yalnız vakumlu standı, daha dik/içe dönebilir tarzda oynar eklemlisi üretilir
ise, her oto konsol üst yüzeyinin eğimli açısına uyarlılığı sağlanması mümkün
olabilir. Ben, Prinha hizmet firmasının müşterileri için tüm iyi niyetliliğine
inanıyor, teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Mehterci dede
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DH Misafiri 8 yıl
piranha diablo model gps aldım aldığıma alacağıma pişman oldum cihazın fm transmitter kulaklığı var 10 cm mesafeden zor çalışıyor katalogda extra kulaklık çıkışı var yazıyor yok dahili hoparlör var yazıyor yok defalarca firmayı aramama rağmen yetkili kimseye ulaşamamda cabası
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MESUTCEYLAN 8 yıl
BANA BİR MARKA ÖNERİN LÜTFEN
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osman_goksel 8 yıl
Next 4624,
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KNTLG 8 yıl
Bende Piranha GPS kullanıcısıyım... Ömür boyu bedava harita güncellemesinden bahsedildi... Bu güncellemeyi nasıl yapacağım...Haritayı nerden indireceğim... Bilen bi arkadaş yardımcı olursa çok teşekkür ederim...
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İmkansız 8 yıl

kaan2121

Bende Piranha GPS kullanıcısıyım... Ömür boyu bedava harita güncellemesinden bahsedildi... Bu güncellemeyi nasıl yapacağım...Haritayı nerden indireceğim... Bilen bi arkadaş yardımcı olursa çok teşekkür ederim...

piranha destek sayfasında bu tip harita güncelleme soruları nı başarsoft'a sorulmasını yazmış
destek.piranha.com.tr/... B1003 nolu soru cevap
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gps.navigation 8 yıl
Kapıdan alıp bedava servisi gören varmı ? Yurt dışı naviextras.com sorunlu bir sürü yazıyla dolu,büyük firmalar gerçekçi demekki sonradan topu firmaya atmak yerine güncelleme süreleri makul seviyede
O kadar servis şikayeti var bu röportajda sanki ödül bile verilmiş bu hizmete gibi yazılmış.Düşündürücü....
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L.o.T.u.S 8 yıl
Esas piranha nın teknik servisi hakkında konuşmak lazımdı.

Navigasyon Ürünleri gayet güzel ve uygun.


Ama özellikle servis konusu üzerine eğilmeliler
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agtr 8 yıl
oturdum, sonuna kadar seyrettim. güzel bir söyleşi olmuş. ama esas can alıcı kısmı sonundaydı. uygun ürünü, uygun fiyata kullanıcıyla buluşturuyoruz dedi. özü de bu. yoksa aslen ithalatçı bir firma. yurt dışından, muhtemelen Çinden gelen ürünleri kendi markaları adı altında pazarlıyorlar. artık çoğu firma da böyle çalışıyor. arçelik ekmek makinesi alıyorsun, aynı makine, diğer markalarla da piyasada mevcut, birebir aynısı hem de. üzerinde de made in prc yazıyor. neticede, maliyetleri dişürmek için PRC olayı kaçınılmaz
servis desteği konusunda çok iddialı konuştu bence. örnek verdiği o dünya devlerinin mallarını kullanırsanız, servis desteğine hiç ihtiyacınız olmuyor ama. mallar taş gibi çalışıyor. Çin malı cihazlar gibi, 3 günde suyu çıkmıyor. arkadaşım aldı geçenlerde, benim cihazı görünce gitti geri verdi. gündüz ekran neredyse görünmüyordu.
şu an online sitelerde piaranhanın mantığına benzer yapıda çok kiş bu navigasyon olayından ekmek yiyiyor. ama piranha, en azından lisanslı yazılım ile harita firmasının ayakta kalmasını sağlıyor. gittigidiyordaki ebayciler gibi korsan harita ile çalışmıyor
artı, videoda sorun var demiş bir üye. ben sonuna kadar sorunsuz izledim.
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pcyeb 8 yıl
mesut bey videonun 4:54 dk takılıyo ilerlemiyo.....
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L.o.T.u.S 8 yıl

pcyeb

mesut bey videonun 4:54 dk takılıyo ilerlemiyo.....


Bende sorun yok
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