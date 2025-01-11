Hyundai Mobis yeni holografik ekranını sergiledi: Baş üstü ekranlar seviye atlıyor

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Tam Boyutta Gör Otomobillerde yer alan baş üstü ekranlar (head-up display, HUD) son dönemlerde giderek yaygın biçimde kullanılıyor. Ancak Hyundai Mobis'in CES 2025'te sergilediği yeni holografik ekranı baş üstü ekran deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Holografik ekran nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Geleneksel yansıtıcı HUD'larin aksine, Hyundai Mobis'in holografik ön cam ekranı (HWD) iki ana bileşenden oluşuyor. Gösterge panelinin altına gizlenmiş bir projektör ve ön camın içine yerleştirilerek dikkatlice ayarlanmış bir dalga boyu hassasiyetine sahip özel bir optik film. Şirket bu filmin 100 mikron ile saç telinden biraz daha kalın olduğunu söylüyor. Bu kombinasyon, HWD'nin çok daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmasını sağlıyor. Ek olarak, görüntünün sadece karşıdan bakıldığında görülmesi ve yanlardan bakıldığında normal cam görüntüsünün korunmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Mobis, Kia EV9 demo aracında, ikisi sürücü ve biri yolcu için üç farklı bölgede görüntü sağlayan teknolojisinin demosunu gerçekleştirdi. Sürücü tarafındaki holografik ekranların biri, hız ve menzil gibi temel bilgileri gösterirken, diğer ekran normal bir bilgi eğlence ekranı gibi ayrıntılı üç boyutlu haritayı cama yansıtılarak gösterebiliyor. Yolcu tarafında da benzer şekilde, aracın camı normal bir ekrana dönüşerek video izlemeye veya oyun oynamaya izin veriyor. Üstelik her bir görüntü sadece karşıdan görülebildiği için diğer tarafta oturanları rahatsız etmiyor.

BMW, Panoramic iDrive sistemini tanıttı 3 gün önce eklendi

BMW de CES 2025'te Panoramic iDrive sistemiyle benzer bir teknolojiyi tanıttı. Ancak BMW'nin sistemi, ön camın altında uzanan siyah bir film üzerinde çalıştığı için Hyundai'nin sisteminden farklı. Bununla beraber BMW, sistemini yakında kullanıma sunmaya hazırlanırken, Hyundai'nin teknolojisinin araçlara gelmesi 2027'yi bulacak.

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Hyundai Mobis yeni holografik ekranını sergiledi