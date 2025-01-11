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    Bosch akıllı beşik ile bebeğiniz sürekli takip altında

    Bosch Revol akıllı bebek beşiği, yapay zekâ algoritmalarını da işin içine katarak ebeveynlerin adeta oturdukları yerden bebeklerinin her hareketini gözlemlemelerini sağlıyor.
    Bosch Revol Tam Boyutta Gör
    CES 2025 fuarı ebeveynler açısından da pek çok önemli yenilik barındırıyordu. Öyle ki gece beşik sallamak, ninni söylemek, sırt pışpışlamak, bebeğin nefesini kontrol etmek gibi pek çok işi artık akıllı sistemler devralmış durumda. 

    Bosch Revol özellikleri ve fiyatı

    Bosch Revol adıyla tanıtılan akıllı beşik, sensörlerden gelen verileri yapay zekâ ile işliyor ve ebeveynlerin bebekleri ile ilgili sürekli güncel kalmasını sağlıyor. Bebeğin nefes alışı ve vücut ısısı, odanın sıcaklığı ve hava kalitesi, beşiğin ve iç ve dış görüntüsü anlık olarak ebeveynler tarafından takip edilebiliyor. 

    Yapay zekâ ise odadaki hareketleri, bebeğin hareketlerini veya evcil hayvanların hareketlerini analiz ederek risk durumuna göre ebeveynleri bilgilendiriyor. Beşik ayrıca aşağı yukarı hareketlerle bir ana kucağı hissiyatı da verebiliyor. 1200$ fiyata sahip Bosch Revol ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. 
     

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