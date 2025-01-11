Bosch akıllı beşik ile bebeğiniz sürekli takip altında

Bosch Revol özellikleri ve fiyatı
Bosch Revol adıyla tanıtılan akıllı beşik, sensörlerden gelen verileri yapay zekâ ile işliyor ve ebeveynlerin bebekleri ile ilgili sürekli güncel kalmasını sağlıyor. Bebeğin nefes alışı ve vücut ısısı, odanın sıcaklığı ve hava kalitesi, beşiğin ve iç ve dış görüntüsü anlık olarak ebeveynler tarafından takip edilebiliyor.
Yapay zekâ ise odadaki hareketleri, bebeğin hareketlerini veya evcil hayvanların hareketlerini analiz ederek risk durumuna göre ebeveynleri bilgilendiriyor. Beşik ayrıca aşağı yukarı hareketlerle bir ana kucağı hissiyatı da verebiliyor. 1200$ fiyata sahip Bosch Revol ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.
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