The Economist Artık "App Store" da

Yeni uygulama The Economist sayfalarını iPad, iPhone ve iPod touch ekranlarına getiriyor.

The Economist Group; lider markası “The Economist” in iki yeni uygulama üzerinden erişime hazır olduğunu duyurdu; iPhone için The Economist ve iPad için The Economist. Yeni ücretsiz uygulama; haftalık olarak editör tarafından seçilen önemli makalelerin kısa özetlerini içeriyor. The Economist’in tam nüshası ise her hafta Perşembe akşamından ( 21:00 GMT) itibaren In App Purchase ‘de satışa sunulacak.

Dijital ve basılı dergi aboneleri sadece kendi abonelik bilgilerini kullanarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın The Economist’in tam kopyasına iPad, iPhone ve iPod üzerinden de erişebilecekler.

Bir kere yüklendiğinde The Economist’in her bir sayısı kullanıcının cihazında saklanıyor ve internet bağlantısı gerektirmeden okunabiliyor. Ayrıca her bir sayının; bütün makalelerin profesyonel radyo habercisi tarafından okunduğu sesli bir versiyonu da bulunuyor.



The Economist’in genel yayın yönetmeni John Micklewait: “ iPad,iPhone ve iPod touch’a en uygun hale getirmek için dergiyi yeniden şekillendirirken; her sayıda bulunan bütün makaleler, grafikler, haritalar ve resimlerle The Economist’in tanıdık hissini de korumaya çalıştık. Ayrıca okuma ve dinleme arasında kolayca geçiş yapılabilmesi için profesyonel radyo habercileri tarafından okunmuş sesli versiyonumuzu da geliştirdik. The Economist’in bu yeni versiyonlarının sadece kullanım kolaylığı sağlaması için değil, aynı zamanda okuyucularımızı evinde hissettirmesi için çok çalıştık” dedi.



Dijital sayılar yönetici direktörü Oscar Grut ise : “ 1.5 milyona ulaşan ve gittikçe büyüyen basılı dergi tirajımız var. Dijital ürünlerimizle de kısa zamanda benzer rakamlara ulaşmayı bekliyoruz. iPad ve iPhone’lar The Economist’i okumak ve dinlemek için mükemmel cihazlar ve medyadaki sürekli büyüyen okuyucu kitlemiz için mükemmel bir gelecek görüyoruz. Okuyucularımızın çok keyif aldığı “dergi okuma” deneyimini yakalamak için dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak çok şık uygulamlar yarattık. Uygulamalarımız yeni okuyucularımızın da her hafta bir kaç makaleyi ücretsiz olarak okuyarak The Economist’i denemesi için çok iyi bir yol. Bu şekilde bir çok yeni okuyucunun tam haftalık versiyon için abone olmasını umuyoruz” dedi.



The Economist iPhone ve The Economist iPad uygulamalarına iPad, iPhone ve İpod touch üzerinde App Store’da veya http://www.itunes.com/appstore adresinde ücretsiz olarak erişilebilir. Haftalık sayılar $5.99 /£3.49 /€4.99’a In App Puchase’de satışa sunulacak. Abonelik fiyatları www.economist.com/subscriptions adresinde bulunabilir.



Uygulamlar The Economist için AgaveApps (iPhone) ve TigerSpike (iPad) tarafından geliştirildi.

