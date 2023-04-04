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    The Last of Us'ın PC sürümü nasıl olmuş? Bu sefer güldürmedi

    Bu videomuzda PlayStation'ın popüler markası The Last of US'ın PC sürümünü yorumluyoruz. Sony bizleri ne yazık ki bu sefer üzdü ve optimizasyon konusunda sıkıntılı bir oyunla karşımıza çıktı.

    The Last of Us bildiğiniz üzere PlayStation'ın God of War ile birlikte en popüler markalarından birisi. geçtiğmiz günlerde de ilk oyunun remake versiyonu PC için çıkışını yaptı. Ancak ne yazık ki oyun optimizasyon konusunda büyük sıkıntılara sahip ve birçok oyuncu da oyunu eleştiriyor. Biz de bu videomuzda oyunda yaşadığımız sorunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Eğer oyunu alma düşünceniz veya iade etme düşünceniz varsa videomuzu izleyebilirsiniz. Umuyoruz ki Sony bundan sonra bu tarz sorunlu bir oyunu bizlere sunmaz. 

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