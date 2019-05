The Lord of The Rings: Conquest inceleme videosu

Ortaçağın karanlığında süren, kapkara bir oyun.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Ünlü film serisi Lord Of The Rings , uzun bir aradan sonra EA’ın önderliğinde yeniden oyun dünyasına dönüyor. Daha önce çıkan aksiyon oyunları sinema perdesinde olduğu gibi bir üçleme olarak karşımıza çıkmıştı. Pandemic tarafından hazırlanan Lord Of The Rings: Conquestle bütün yaşanan maceralara farklı bir açıdan yaklaşıyoruz.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: 2.4 GHz Core 2 Duo / ya da denk bir AMD işlemci

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı: GeForce 6 Serisi (En az 256MB VRAM ile) / ATI X1650 veya daha yüksek bir ekran kartı

Boş Alan: 6 GB disk alanı

