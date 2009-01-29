The Lord of The Rings: Conquest inceleme videosu

Haber Editörü
Ortaçağın karanlığında süren, kapkara bir oyun.
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Ünlü film serisi Lord Of The Rings , uzun bir aradan sonra EA’ın önderliğinde yeniden oyun dünyasına dönüyor. Daha önce çıkan aksiyon oyunları sinema perdesinde olduğu gibi bir üçleme olarak karşımıza çıkmıştı. Pandemic tarafından hazırlanan Lord Of The Rings: Conquestle bütün yaşanan maceralara farklı bir açıdan yaklaşıyoruz.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: 2.4 GHz Core 2 Duo / ya da denk bir AMD işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: GeForce 6 Serisi (En az 256MB VRAM ile) / ATI X1650 veya daha yüksek bir ekran kartı
Boş Alan: 6 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
gerek yok eğer oyunu cd den oynuyorsan o kapıdan geçmiyorsun yanında bir kol var onu indiriyorsun