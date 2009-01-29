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The Lord of The Rings: Conquest inceleme videosu

10 yıl
347,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Ortaçağın karanlığında süren, kapkara bir oyun.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Ünlü film serisi Lord Of The Rings , uzun bir aradan sonra EA’ın önderliğinde yeniden oyun dünyasına dönüyor. Daha önce çıkan aksiyon oyunları sinema perdesinde olduğu gibi bir üçleme olarak karşımıza çıkmıştı. Pandemic tarafından hazırlanan Lord Of The Rings: Conquestle bütün yaşanan maceralara farklı bir açıdan yaklaşıyoruz.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: 2.4 GHz Core 2 Duo / ya da denk bir AMD işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: GeForce 6 Serisi (En az 256MB VRAM ile) / ATI X1650 veya daha yüksek bir ekran kartı
Boş Alan: 6 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
yaw arkadas 3. bölümde daha başlangıcda kapı görünmezmi nedir açamadım crack yap demişsiniz nasıl yapcazz nerden bulacaz crack ???????????????????????
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DH Misafiri 6 yıl
beyler ben ub oyunun ustasayım bir arkadaşımız iyilerin ilk bölümünde kapıdan geçmeye çalışmasın geçemez çünkü okla gösterilen yeri savunması gerek sonra uruk-ha kaptanlar geliyor elinde ateş olan onları öldürmeniz gerek tam olarak 8 tane geliyor onları öldüremesseninz yenilirsiniz sonra sur kapısından geçip ana kapıya yönelin sonra orayı 1.30 dakika savunmamız gereek sonra içeri gitmemiz gerek orda theoden i bulucaz sonra 4 warrior geliyor onları öldürmemiz gerek sonra aragorn geliyor yes tuşuna basıp aragorn oluyoruz daha sonra surlara gidip orayı ele geçirmemiz gerek 2 tane daha sora aşağıya inip o bölgeyi savuncaz 1.30 dakika sonra yenerseniz bölüm bitmiş oluyor ve sonraki bölüme geçiyorsunuz
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karasis65 6 yıl
war in the north u oynadıktan sonra bunuda oynayayım dedim.silmem sadece 5 dk sürdü.oyun rezalet
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BSC Misafiri 7 yıl
İncelemenizi başarılı buldum ve sıkılmadan dinledim.Ama videonun başlığının değiştirilmesini rica ediyorum ''Ortaçağın karanlığında süren, kapkara bir oyun.''Orta Dünya olmalıydı bu ikisi birbirine karıştırılıyor.Orta Çağ gerçek tarihi zaman ama Orta Dünya kurgusal bir mekan..
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Zatoichi82 7 yıl
lotr the third age vardı hiç bir lotr oyunu bence yanına bile yaklaşamadı. inceleme için tşk.
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DH Misafiri 7 yıl
sensin vasat amcıkcan
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DH Misafiri 8 yıl
videoda gerçektende oyunun hakkını yiyorsunuz çok güzel bence düşmanlar zorlu olsalardıda iyimi olsaydı birçok insan zor diye birçok oyunu bırakıyor ve istersen mifer dibi kalesindeki savaşta ob binlerce orc un arasına atlada seni nasıl yiyorlar işte o zaman gör... birde can toplamak ayrı birdertmiş he ben bir kere geçtiğimde oluyor o zaman sende dayak yeme birde garip görüntüler çıkıyormuş her oyunda çıkıyor salak oyun müthiş be daha ne istiyorsun filminden farksız... 10 da 9 puanı hak ediyor zorluk seviyesi var en zora getir zorca öldür birde adamların hepsi üstüne gelmesinde ne yapsın sen başkalarına arkadanmı saldırırsın ki adamlar yanındakilerede saldırıyor
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DH Misafiri 8 yıl
ya oyunun ilk bölümü nasıl geçilio ya o kapıdan geçemiyorum ben ?????? nolur cevap verin lütfeeeeeen :D ????
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DH Misafiri 8 yıl
DH Misafiri
beyler bnce oyun çok güzel size kısa bir biglgi verim oyunun 3.bölümünde mines of moria madenleridne BİR GÖRÜNMEZ KAPI VAR ORAYI GEÇMEK İÇİN internet ten CRACK dosyası indirip oyunun kurulu bölgesine yapıştırmanızlazım saygıalrımla....

gerek yok eğer oyunu cd den oynuyorsan o kapıdan geçmiyorsun yanında bir kol var onu indiriyorsun
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23236 8 yıl
bi git oynadığm en iyi oyundu çok beğendim serinin hayranıyım çok güzel bir oyun :)
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar oyunu bilgisayarıma yükledim crack vesayire herşeyini yaptım ama oyunu acınca küçük boy beyaz bi ekran acılıyo ve öylece kalıyo oyun menüsü veyahutta başka hic birşey gelmiyor sadece küçük boy beyaz bi görüntü sistem bilgilerin ise kısaca RAM=1GB Intel(R) Pentium(R) 3.00 GHz bu şekil sorun hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yardım ederse çok memnun olurum ...
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DH Misafiri 8 yıl
bence oyun çok güzel.Ama 3. bölüm sorunu çok saçma afedersiniz oyunun içine ediyoru resmen
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