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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Thermalright, çift kule tasarımlı Frost Commander 140 soğutucusunu duyurdu

    Sıvı soğutmanın risklerinden uzak durmak isteyenler için geliştirilen kaslı hava soğutma seçenekleri genişlemeye devam ediyor. Thermalright Frost Commander 140 duyuruldu.
    29 Mart 2021, 13:30 (31 dk.)
    117
    35
    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Thermalright, çift kule tasarımlı Frost Commander 140 soğutucusunu duyurdu

    Kasasında yeteri kadar genişliği olup sessiz ve serin bir sistem arzulayanlar için tasarlanan Thermalright Frost Commander 140 detaylandı.

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    Frost Commander 140

    Çift kule tasarımlı Frost Commander 140’ta iki kuleyi birbirine 8 mm kalınlığındaki 5 bakır ısı borusu bağlıyor. Kaslı modelde 121x140 mm ölçütlerindeki ısı dağıtıcı 1850 RPM’de 82 CFM havayı 2.1 mm H2O basınçla itebilen TL-C12 Pro G ve 1800 RPM’de 95.5 CFM havayı 2.25 mm H20 basınçla itebilen TL-D14X fanlarıyla serinletilecek.

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    340 gr ağırlığındaki fanlar hariç 1 kg ağırlığındaki soğutucu giriş-orta segment AIO çözümlerine rakip olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Thermalright, Intel LGA115x / 1200/2011/2066 ve AMD AM4 soketleriyle uyumluluk gösteren Frost Commander 140’ın fiyatını henüz paylaşmamış.



    https://www.kitguru.net/components/cooling/joao-silva/thermalright-announces-massive-dual-tower-frost-commander-140-cpu-cooler/
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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