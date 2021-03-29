Thermalright, çift kule tasarımlı Frost Commander 140 soğutucusunu duyurdu

Kasasında yeteri kadar genişliği olup sessiz ve serin bir sistem arzulayanlar için tasarlanan Thermalright Frost Commander 140 detaylandı.

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Frost Commander 140

Çift kule tasarımlı Frost Commander 140’ta iki kuleyi birbirine 8 mm kalınlığındaki 5 bakır ısı borusu bağlıyor. Kaslı modelde 121x140 mm ölçütlerindeki ısı dağıtıcı 1850 RPM’de 82 CFM havayı 2.1 mm H2O basınçla itebilen TL-C12 Pro G ve 1800 RPM’de 95.5 CFM havayı 2.25 mm H20 basınçla itebilen TL-D14X fanlarıyla serinletilecek.

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340 gr ağırlığındaki fanlar hariç 1 kg ağırlığındaki soğutucu giriş-orta segment AIO çözümlerine rakip olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Thermalright, Intel LGA115x / 1200/2011/2066 ve AMD AM4 soketleriyle uyumluluk gösteren Frost Commander 140’ın fiyatını henüz paylaşmamış.

https://www.kitguru.net/components/cooling/joao-silva/thermalright-announces-massive-dual-tower-frost-commander-140-cpu-cooler/

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