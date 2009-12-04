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Thermaltake TR2 RX serisi bazı güç kaynaklarını güncelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake TR2 RX serisi bazı güç kaynaklarını güncelledi
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Soğutucu, güç kaynağı ve kasa üretiminde sektörün güçlü isimlerinden birisi olan Thermaltake, TR2 RX serisi güç kaynaklarını güncelledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 450 Watt ve 550 Watt kapasiteli modellerin güncellenmiş versiyonları kullanıma sunuluyor. Her ikisi de 150 x 86 x 160 mm boyutlarındaki tamamı modüler güç kaynakları, çift iletimli devre tasarımını baz alıyor ve yüksek stabilite için Japonya üretimi kapasitörler kullanıyor. ATX 12V V2.3 standardıyla uyumlu olan ve %80'in üzerinde verimlilik sunabilen güncellenmiş güç kaynaklarında hata öncesi kullanım süresi ise 100.000 saat olarak açıklandı.

Her ikisi de çift 12v rail hattına sahip olan güç kaynaklarından 450 Watt'lık model 1900 devir/dakika, 550 Watt'lık model ise 2300 devir/dakika hızlarında çalışan 140mm çapındaki fanla soğutuculan güncellenmiş güç kaynakları üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Thermaltake TR2 TX güç kaynaklarının 450 Watt'lık modeli 60$, 550 Watt'lık modeli ise 70$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Thermaltake TR2 RX serisi bazı güç kaynaklarını güncelledi
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Thermaltake TR2 RX serisi bazı güç kaynaklarını güncelledi
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Tolgá 9 yıl
70 dolara modüler ve 550w gerçekten güzel ürünler
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alpa07 9 yıl
para olsada alsak
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yagmurteam 9 yıl
sorunlu olan bu seriyi güncellemeleri cok iyi olmus
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