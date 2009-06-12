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Thermaltake yeni güç kaynağı ailesini duyurdu: EVO_Blue

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni güç kaynağı ailesini duyurdu: EVO_Blue
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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Thermaltake, EVO_Blue adını verdiği yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. Modüler kablo yönetimine ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olan seri dahilinde 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli güç kaynaklarının kullanıma sunulacağı belirtiliyor.Üst kısmında X teması bulunan EVO_Blue serisi güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.91 standartlarıyla uyumlu oldukları ve tek kanal 12v rail tasarımına sahip oldukları açıklandı.

Tam yük altında %75 verimlilk sundukları belirtilen güç kaynaklarının aşırı güç, yüksek gerilim ve kısa devre gibi istenemeyen durumlara karşı kourma teknolojilerine sahip olduğu, günümüz modern ekran kartları için SLI ve Crossfire X desteği sunduğu ve 140mm'lik çok renkli (Mavi, Kırmızı ve Yeşil) LED fan ile serinletildiği belirtiliyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan EVO_Blue serisi güç kaynaklarının 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Thermaltake yeni güç kaynağı ailesini duyurdu: EVO_Blue
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Thermaltake yeni güç kaynağı ailesini duyurdu: EVO_Blue
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yc#1 10 yıl
Güç kaynakları genellikle en yüksek verimi kapasitelerinin yarısı kadar güç sağladıklarında veriyorlar.
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RevidaL 10 yıl
Bana göre şekil itibariyle güzel bir psu
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tezman 10 yıl
evinde ole pusu varmi ilk once onu sole :)))
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MMXex 10 yıl
Tasarımından başka bir güzellik göremedim
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dost1984 10 yıl
termaltake iyi ama oyunlarda e.k. nın sesinden fazla ses cıkartıyor fanı.
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muratsen87 10 yıl
diğer firmalar %90'ı aşıyor verimlilik konusunda artık bu seri çok saçma olmuş, led filan koymakla olmuyor o işler, kısaca görüntü var ama icraat yok
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MrPerFormance 10 yıl
Tek rail olması güzel. Hafifte modlu gibi olmuş.
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Eşref_37 10 yıl
Herşeyi iyi güzelde verimlilik düşük değilmi.
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Güç Kaynağı, psu ve thermaltake
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