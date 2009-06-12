Thermaltake yeni güç kaynağı ailesini duyurdu: EVO_Blue

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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Thermaltake, EVO_Blue adını verdiği yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. Modüler kablo yönetimine ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olan seri dahilinde 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli güç kaynaklarının kullanıma sunulacağı belirtiliyor.Üst kısmında X teması bulunan EVO_Blue serisi güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.91 standartlarıyla uyumlu oldukları ve tek kanal 12v rail tasarımına sahip oldukları açıklandı.

Tam yük altında %75 verimlilk sundukları belirtilen güç kaynaklarının aşırı güç, yüksek gerilim ve kısa devre gibi istenemeyen durumlara karşı kourma teknolojilerine sahip olduğu, günümüz modern ekran kartları için SLI ve Crossfire X desteği sunduğu ve 140mm'lik çok renkli (Mavi, Kırmızı ve Yeşil) LED fan ile serinletildiği belirtiliyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan EVO_Blue serisi güç kaynaklarının 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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