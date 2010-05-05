Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
1
10
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermaltake yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör
Thermaltake yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör
Thermaltake yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör

Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu. Bulletproof yani Kurşun Geçirmez adı verilen tasarım anlayışının bir ürünü olan ve keskin çizgileriyle dikkat çeken kasa, tamamı siyah dizayna sahip.

502 x 210 x 515 mm boyutlarında ve 8.2 Kg ağırlığında olan ARMOR A90, üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış portları kısmında USB, eSATA ve se konnektörlerine yer verilen kasa, alet gerektirmeyen kolay donanım kurulumuna olanak tanıyor.

Ön kısımda 120mm (1000 devir/dakika, Mavi LED), üst kısımda 200mm (800 devir/dakika, Mavi LED) ve arka kısımda 120mm (1000 devir/dakika) TurboFan olmak üzere üç adet fan ile serinletilen Thermaltake ARMOR A90, üç yıllık garanti ve 94$'lık etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
kasa fiyatına göre hiçte fena durmuyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 9 yıl
fiyatına göre çok iyi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CriticalWave 9 yıl
güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Highminded 9 yıl
Görüntü olarak bence şık olmuş, karizmatik bir görünüşü var. Bizde de yaklaşık 130$+kdv'den satılır. Yalnız öndeki fan 120mm değil de 140mm olsaydı ses açısından daha iyi olabilirdi. Ayrıca, yan panel penceresi daha büyük olabilirdi. Gene de ayrıntılı incelemeler doğrultusunda fan sesi, ısı tahliyesi, iç kısım genişliği, kablo saklama olanakları bakımından da yeterli olursa satın alınabilecek bir kasa olmaya aday.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 9 yıl
fiyat iyiymiş :D ama tr de ne kadar olur kimbilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 9 yıl
Thermaltake den çok coolermaster havası var kasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
kasa güzel,albenisi var bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11574 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim