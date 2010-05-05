Thermaltake yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu

Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modeli ARMOR A90'ı resmi olarak duyurdu. Bulletproof yani Kurşun Geçirmez adı verilen tasarım anlayışının bir ürünü olan ve keskin çizgileriyle dikkat çeken kasa, tamamı siyah dizayna sahip.

502 x 210 x 515 mm boyutlarında ve 8.2 Kg ağırlığında olan ARMOR A90, üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış portları kısmında USB, eSATA ve se konnektörlerine yer verilen kasa, alet gerektirmeyen kolay donanım kurulumuna olanak tanıyor.

Ön kısımda 120mm (1000 devir/dakika, Mavi LED), üst kısımda 200mm (800 devir/dakika, Mavi LED) ve arka kısımda 120mm (1000 devir/dakika) TurboFan olmak üzere üç adet fan ile serinletilen Thermaltake ARMOR A90, üç yıllık garanti ve 94$'lık etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunuluyor.