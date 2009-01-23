Thermaltake yeni kasası Element S'in satışına başladı

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Thermaltake geçtiğimiz günlerde Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında sergilediği Element S isimli yeni kasasının satışına başladı. Tasarımıyla dikkat çeken mid-tower formundaki kasanın 505 x 230 x 540 mm boyutlarında ve 8.74 Kg ağırlığında olduğu bildiriliyor. Deliklik ve deliksiz yan panel tasarımlarıyla iki farklı varyasyonu olan Element S, 3x 5.25" ve 7X 3.5" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Yan panellerinde titreşim engelleyici ve gürültü azaltıcı materyal kullanıldığı bildirilen yeni kasada güç kaynağı bölmesi alt kısma konumlandırılmış. Standart soğutma sistemi dahilinde kasanın ön tarafında 1300 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında, arka kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan 140 mm'lik ve üst kısmında da 600 devir/dakika hızında çalışan ve çapı 230 mm olan üçüncü bir fan yer alıyor.

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Delikli pencereye sahip modelinde 230 mm'lik bir diğer fanın da kullanılabildiği Thermaltake'in yeni kasası Element S'in isminde S harfi bazı özelliklere vurgu yapmak için kullanılıyor. Zira firmaya göre Element S, sessiz (silence), sofistike (sophisticated), iç hacmi geniş (spacious), kasa içi hava akımı etkili (stream) ve kolay montaja olanak tanıyacak ve harici donanımlar için kısayol bağlantıları sunarak hızlı (speedy).

Üst kısmına konumlandırılan USB, eSATA ve ses konnektörleriyle harici aygıtların sisteme hızlı bir şekilde bağlanabilmesine olanak tanıyan kasa, Kırmızı çizgilerle desteklenmiş Siyah ağırlıklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. En azındna şu an için Kuzey Amerika pazarına özel olarak satışa sunulan Thermaltake Element S'in son kullanıcı satış fiyatının 129.99$ seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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