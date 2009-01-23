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Thermaltake yeni kasası Element S'in satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,8b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni kasası Element S'in satışına başladı
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Thermaltake geçtiğimiz günlerde Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında sergilediği Element S isimli yeni kasasının satışına başladı. Tasarımıyla dikkat çeken mid-tower formundaki kasanın 505 x 230 x 540 mm boyutlarında ve 8.74 Kg ağırlığında olduğu bildiriliyor. Deliklik ve deliksiz yan panel tasarımlarıyla iki farklı varyasyonu olan Element S, 3x 5.25" ve 7X 3.5" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Yan panellerinde titreşim engelleyici ve gürültü azaltıcı materyal kullanıldığı bildirilen yeni kasada güç kaynağı bölmesi alt kısma konumlandırılmış. Standart soğutma sistemi dahilinde kasanın ön tarafında 1300 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında, arka kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan 140 mm'lik ve üst kısmında da 600 devir/dakika hızında çalışan ve çapı 230 mm olan üçüncü bir fan yer alıyor.

Thermaltake yeni kasası Element S'in satışına başladı
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Delikli pencereye sahip modelinde 230 mm'lik bir diğer fanın da kullanılabildiği Thermaltake'in yeni kasası Element S'in isminde S harfi bazı özelliklere vurgu yapmak için kullanılıyor. Zira firmaya göre Element S, sessiz (silence), sofistike (sophisticated), iç hacmi geniş (spacious), kasa içi hava akımı etkili (stream) ve kolay montaja olanak tanıyacak ve harici donanımlar için kısayol bağlantıları sunarak hızlı (speedy).

Üst kısmına konumlandırılan USB, eSATA ve ses konnektörleriyle harici aygıtların sisteme hızlı bir şekilde bağlanabilmesine olanak tanıyan kasa, Kırmızı çizgilerle desteklenmiş Siyah ağırlıklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. En azındna şu an için Kuzey Amerika pazarına özel olarak satışa sunulan Thermaltake Element S'in son kullanıcı satış fiyatının 129.99$ seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Thermaltake yeni kasası Element S'in satışına başladı
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lightyeaR 8 yıl
kasa çok iyi, çok sessiz, soğutması iyi, malzeme kalitesi de iyi ben kullanıyorum çok memnunum
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mussi47 9 yıl
incelemesini bekliyoruzz:)
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datox 9 yıl
içi bariz ufak. Ekran kartları artık büyük oluyor, Thermaltake MidTower'larına bile sığmıyor gtx 260'lar. Büyük kasa serin kasa rahat kasa diyosun iyice ufaltıyosun. iç design güzel ama full tower olması lazım bunun..
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captain06 10 yıl
İçi çok hoş ama dışarıdan kaba görünüyor bence
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darkwanderer 10 yıl
Bence süper bi kasa.İçerisine donanımı yerleştirirken çok rahat olacağı kanısındayım.Soğutması ise baya kaliteli duruyo tabi testleri görmeden bişey diyemeyiz...
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St Batuhan 10 yıl
Sadelikteki güzellik durumu gibi adeta cidden güzel bir kasa tebrikler ;) fiyatta iyi ;)
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Çok sade ve çok şık olmuş... iç dizaynına bayıldım doğrusu ;)
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RJ45- 10 yıl
sade bir kasa kasa işi zevk işi olduğu için kimine gzl kimine kötü gele bilir
. görünüş olarak benim hoşuma gitmedi fazla özellik olarak gzl bir kasa.
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CavaLieR-G 10 yıl
valla kasa çok şık.fiyat dolar yüksek olmasa iyi idi ancak dolar uçunca bize kötü yansıyor ...
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max975 10 yıl
kasanın kalitesi malzemesinden belli olur ama tasarım harika
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petsiyehable 10 yıl
thermaltake cooler masterle yarışamaz cm ıle yarışacak kasa tok tt nin kasalarıda işe yaramaz işçilik desen işcilik yok hiç ii değil
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buraoca2 10 yıl
Fiyatına göre bir kasa olduğunu düşünüyorum. DH incelemesini merakle bekliyoruz.
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chakra 10 yıl
Maşşallah, bu fanlarla uçuşa geçmesin de
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Bence kasada fiyatıda gayet iyi.Özellikle fan olayını cok begendim.Hele o üstteki fan süper görünüyor.İnsallah burda bir gün test edilirde yakından tanımıs oluruz.Ben aero-cool marka 40cm yan panel fanlı kasayı alıcam insallah yakında.Eger bu kasa da türkiyede olsaydı kesin alternatifim olurdu.
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bakidoruk 10 yıl
Kasa çok hoş görünüyor, sanırım güç kaynağı olmadan satılıyor. Birde benim gibi kasanın üstünü masa gibi kullanmayı sevenleri üstteki fan hüsrana uğratıyor.
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gordon01 10 yıl
Element S, Cosmos S ? Gönderme mi diyeceğim ama farklı sınıflarda
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