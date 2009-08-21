Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301
Tam Boyutta Gör

Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümlerinde sektör devi isimlerden birisi olan Thermaltake, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın 485 x 190 x 490 mm boyutlarındaki, WingRS 301 isimli yeni kasa modeli üst kısmını boydan boya kaplayan taşıma kolu ile dikkat çekiyor.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ve komponentlerin hızlı kurulumu için alet bağımsız montaja olanak tanıyan Thermaltake WingRS 301, 1300 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fan ile serinletiliyor. Ön panelinde iki adet ses ve iki adet USB konnektörüne yer verilen WingRS 301 ayrıca 430 Watt'lık güç kaynağı ile de satın alanıbilecek.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Thermaltake WingRS 301'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301
Tam Boyutta Gör

Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301
Tam Boyutta Gör

Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
c34 10 yıl
tasarımı berbat...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Proximity 10 yıl
Lian li kasalarda yeni modeller piyasaya girmiş sonunda, vatanda ve birkaç firmada satışa çıkmış.Özellikle bu model çok iyi.
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John___Doe 10 yıl
grimmajow

Lian li kasalarda yeni modeller piyasaya girmiş sonunda, vatanda ve birkaç firmada satışa çıkmış.Özellikle bu model çok iyi.

vatanbilgisayar.com/...

Benimde dikkatimi çekti,yakında bu kasa ile ilgili kullanıcı bilgileri gelmeye başlar.o zaman daha net bir yorum yapılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
ninemin radyosuna benzemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 10 yıl
Arkadaşlar zaten düşük bir ürün yani diğer kasalardan ne farkı var ?

Düz bir model olmuş klasik bir tasarım, üstteki taşıma kolu işi bozuyor EVET bu doğru, ama diğer içe yapı ve arka panel bildiğimiz türden yani, bu kadar abartılacak birşey göremiyorum ben sanki ilk kez bu tür bir kasa görüyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lzerk 10 yıl
2-3 hafta önce THERMALTAKE V9 VJ40001W2Z modelini aldım, görünüşünün çok güzel olduğu kadar, kasa kalitesi de o kadar BERBAT. Ulan boş kasaya 200TL veriyorsun, bari adam gibi sac koy, o kadar incemi olur sac? anakartı monte ederken biraz bastır, çöküyor, yan kapaklar zar gibi, altı öyle, kısacası her yeri ipince. insan iyi bir kasa hayal ediyor, uzun yıllar kullanırım diye ama, nafile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarnat1985 10 yıl
TermalTake bu kasaya çok benzeyen modelini kullanıyorum çokta memnunum..
Tasarımıyla Alt seviye bir kasa, fakat kalitesine diyecek laf yoktur..
Aynı seviye cooler master kasalarına göre, malzeme kalitesi açısından 5 çeker..
Termaltake göründüğü gibi değildir, dokunmanız lazım.Resmen kalite kokar..
Termaltake`i Dandiri kasalarla özdeşleştiren arkadaşlara ben sadece gülüyorum..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesAt 10 yıl
Thermalteneke bi kasaya şimcik 70-80$ civarında bi fiyat biçer, adı Thermalteneke işte burdan koyuyo 40$ ını...
Thermaltake de Düşük model almyacaksın abisi, hele fanlarını hiç almayacaksın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
tutma yeri çok tipsiz yapmış kasayı 30 liralık kasalara benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
tasarım çok kötü ve psu hala yukarıda , vasat bir kasa olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper# 10 yıl
Thermal take kalitesizliğini konuşturmuş


Berbat birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 10 yıl
Teşekkürler haber için.

Sade ve şık olmuş bence, önde tarafta opsiyonel fan yuvasının olması da güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 10 yıl
Çok çirkin bir kasaymış, hele o tutacak ıyyy bu kadar dandik tasarım olamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13385 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
psu, thermaltake ve Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim