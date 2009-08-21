Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301

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Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümlerinde sektör devi isimlerden birisi olan Thermaltake, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın 485 x 190 x 490 mm boyutlarındaki, WingRS 301 isimli yeni kasa modeli üst kısmını boydan boya kaplayan taşıma kolu ile dikkat çekiyor.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ve komponentlerin hızlı kurulumu için alet bağımsız montaja olanak tanıyan Thermaltake WingRS 301, 1300 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fan ile serinletiliyor. Ön panelinde iki adet ses ve iki adet USB konnektörüne yer verilen WingRS 301 ayrıca 430 Watt'lık güç kaynağı ile de satın alanıbilecek.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Thermaltake WingRS 301'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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