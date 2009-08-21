Thermaltake'den mid-tower segmenti için yeni kasa; WingRS 301

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümlerinde sektör devi isimlerden birisi olan Thermaltake, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın 485 x 190 x 490 mm boyutlarındaki, WingRS 301 isimli yeni kasa modeli üst kısmını boydan boya kaplayan taşıma kolu ile dikkat çekiyor.
Dört adet 5.25-inç sürücüye ve komponentlerin hızlı kurulumu için alet bağımsız montaja olanak tanıyan Thermaltake WingRS 301, 1300 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik fan ile serinletiliyor. Ön panelinde iki adet ses ve iki adet USB konnektörüne yer verilen WingRS 301 ayrıca 430 Watt'lık güç kaynağı ile de satın alanıbilecek.
Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Thermaltake WingRS 301'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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vatanbilgisayar.com/...
Benimde dikkatimi çekti,yakında bu kasa ile ilgili kullanıcı bilgileri gelmeye başlar.o zaman daha net bir yorum yapılabilir
Düz bir model olmuş klasik bir tasarım, üstteki taşıma kolu işi bozuyor EVET bu doğru, ama diğer içe yapı ve arka panel bildiğimiz türden yani, bu kadar abartılacak birşey göremiyorum ben sanki ilk kez bu tür bir kasa görüyoruz...
Tasarımıyla Alt seviye bir kasa, fakat kalitesine diyecek laf yoktur..
Aynı seviye cooler master kasalarına göre, malzeme kalitesi açısından 5 çeker..
Termaltake göründüğü gibi değildir, dokunmanız lazım.Resmen kalite kokar..
Termaltake`i Dandiri kasalarla özdeşleştiren arkadaşlara ben sadece gülüyorum..:)
Thermaltake de Düşük model almyacaksın abisi, hele fanlarını hiç almayacaksın...
Berbat birşey
Sade ve şık olmuş bence, önde tarafta opsiyonel fan yuvasının olması da güzel olmuş.