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Thermaltake'den yeni oyuncu kulaklığı: Tt eSports Shock

8 yıl
17,9b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Thermaltake, alt markası Tt eSports tarafından hazırlanan yeni oyuncu kulaklığını duyurdu. İlk detayları Computex 2010 fuarında açıklanan Shock isimli yeni kulaklık, diğer pek çok oyuncu kulaklıında olduğu gibi, kablolu bir yapıya sahip ve bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor. 40mm sürücülerini kullanan ve 20Hz- 20KHz frekans aralığına sahip olan Shock, gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonu ile özellikle takım çalışması gerektiren çevrimiçi oyunlarda daha verimli bir iletişim alt yapısı sunmayı hedefliyor. Fiziksel ses kontrol butonlarına sahip olan katlanabilir yapıdaki Tt eSports Shock, Elmas Siyahı ve Parlak Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak.

Ekim ayında satışa çıkması beklenen Tt eSports Shock, Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak.


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ertugrulkirac 7 yıl
Gerçekten sHock oldum:D
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yenerbalcı 7 yıl
hayvan gibi kulaklığa para vermek mantıklı gelmiyor ayrıca bu tür kulaklıkta kesinlikle ağırlığa bakın
bit-tech.net/...
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erman374 8 yıl
"Ekim ayında satışa çıkması beklenen Tt eSports Shock, Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak."
İlginçmiş :)
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explorerAA 8 yıl
Oyuncu ekipmanlari ureten marka sayisi gun gectikce ilerliyor olumlu bi gelisme TT nin alani baska bu alanda pek basari elde edemez gibime geliyor.
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Batuist 8 yıl
kalite olarak iyi olacağı düşünüyorum. Marka iyi.. artı görünüm olarak da oldukça hoş görünüyor..
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