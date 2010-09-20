Thermaltake'den yeni oyuncu kulaklığı: Tt eSports Shock

Komponent üreticisi Thermaltake, alt markası Tt eSports tarafından hazırlanan yeni oyuncu kulaklığını duyurdu. İlk detayları Computex 2010 fuarında açıklanan Shock isimli yeni kulaklık, diğer pek çok oyuncu kulaklıında olduğu gibi, kablolu bir yapıya sahip ve bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor. 40mm sürücülerini kullanan ve 20Hz- 20KHz frekans aralığına sahip olan Shock, gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonu ile özellikle takım çalışması gerektiren çevrimiçi oyunlarda daha verimli bir iletişim alt yapısı sunmayı hedefliyor. Fiziksel ses kontrol butonlarına sahip olan katlanabilir yapıdaki Tt eSports Shock, Elmas Siyahı ve Parlak Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak.

Ekim ayında satışa çıkması beklenen Tt eSports Shock, Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak.