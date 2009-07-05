Thermaltake'den yeni su soğutma çözümü; PW880i

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Başta Big Typhoon serisi olmak üzere hazırladığı yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake, PW880i kod adını verdiği yeni su soğutma çözümünü duyurdu. Intel'in LGA775 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket 939/AM2/AM2+/AM3 işlemcileriyle çalışabilen sistemde 336 gram ağırlığında saf bakır su soğutma bloğu kullanılıyor. 3/8" konnektör desteği sunan PW880i'de 350cc kapasiteli sıvı tankı kullanılıyor ve pompa saatte 500 Litre suyu 16dbA gürültü oranıyla pompalanabiliyor.

Thermaltake PW880i, Motorsports serisi 240mm'lik radyatör kullanıyor ve üzerinde 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fan (20dbA) bulunuyor. Pompası için 80.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi açıklanan yeni su soğutma çözümünün önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.