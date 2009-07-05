Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'den yeni su soğutma çözümü; PW880i

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Thermaltake'den yeni su soğutma çözümü; PW880i
Tam Boyutta Gör

Başta Big Typhoon serisi olmak üzere hazırladığı yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake, PW880i kod adını verdiği yeni su soğutma çözümünü duyurdu. Intel'in LGA775 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket 939/AM2/AM2+/AM3 işlemcileriyle çalışabilen sistemde 336 gram ağırlığında saf bakır su soğutma bloğu kullanılıyor. 3/8" konnektör desteği sunan PW880i'de 350cc kapasiteli sıvı tankı kullanılıyor ve pompa saatte 500 Litre suyu 16dbA gürültü oranıyla pompalanabiliyor.

Thermaltake PW880i, Motorsports serisi 240mm'lik radyatör kullanıyor ve üzerinde 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fan (20dbA) bulunuyor. Pompası için 80.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi açıklanan yeni su soğutma çözümünün önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NayirNolamaz 10 yıl
Kucukmus ,daha buyuk yapsaydilar :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 10 yıl
tt nin kasalarından başka yaptıgı şeylerden uzak durmaklarız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 10 yıl
Çok gereksiz ve ankastre bi tasarim olmus, cok daha güzel yapilabilirdi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetaLdetH 10 yıl
Acaba fan agirlikli bi sogutma sistemimi yoksa su destekli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 10 yıl
o ney yaw öyle transformers gibi duruyor sanki hera an değişip autobot yada decepticon olacak gibi bide anakartın 12 lik eksoz fan kısmı acaba o kadar ağırlığı taşıyabilirmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetaLdetH 10 yıl
300 olursa hic kacirmam :) Daha fazladir tahminim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysoLdier(V) 10 yıl

bodyman700

o ney yaw öyle transformers gibi duruyor sanki hera an değişip autobot yada decepticon olacak gibi bide anakartın 12 lik eksoz fan kısmı acaba o kadar ağırlığı taşıyabilirmi?



Hahahaha xDxD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 10 yıl
300 tl den aşagı olmayacagı kesın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16972 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim