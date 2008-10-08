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Thermaltake'in Toughpower serisi üç güç kaynağı 80 Plus Bronz programına katıldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, yaptığı açıklama ile Toughpower serisi dahilinde kullanıma sunduğu bazı güç kaynaklarının 80 PLUS Bronz sertifikası aldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme çerçevesinde firmanın Toughpower 600W, Toughpower 700W ve Toughpower QFan 500W modelleri yüksek verimlilik değerleriyle ilgili sertifikayı almayı başardı.

%20, %50 ve %100 gibi farklı yük durumlarında %82, %85 ve %82 gibi verimlilik değerlerine ulaşabilen Thermaltake'in Toughpower serisi güç kaynakları, 80 Plus Bronz programının temel gerekliliklerini de yerine getirmiş oldu.

80 Plus programındaki güç kaynaklarına göre verimlilik değeri daha yüksek çözümleri içerdiği ifade edilen 80 Plus Bronz programına 3 güç kaynağını dahil eden Thermaltake'in yeni güç kaynaklarıyla da benzer şekilde verimliliği öncelikli parametrelerden biri tutmayı hedeflediği belirtiliyor.


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aliemre1634 11 yıl
güzel güç kaynağıymış ama cep yakabilir
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Lacano 11 yıl
hiper in m serisi PSU larıda %87 verimle çalışıyorlar onlardada bronze sertifikası vardı galiba bence % 87 ile hiper daha iyi bir tercih ama kalite konusunda en ufak bilgim yok malesef kimse kullanmıyor galiba bu PSU ları
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