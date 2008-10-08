Thermaltake'in Toughpower serisi üç güç kaynağı 80 Plus Bronz programına katıldı

Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, yaptığı açıklama ile Toughpower serisi dahilinde kullanıma sunduğu bazı güç kaynaklarının 80 PLUS Bronz sertifikası aldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme çerçevesinde firmanın Toughpower 600W, Toughpower 700W ve Toughpower QFan 500W modelleri yüksek verimlilik değerleriyle ilgili sertifikayı almayı başardı.

%20, %50 ve %100 gibi farklı yük durumlarında %82, %85 ve %82 gibi verimlilik değerlerine ulaşabilen Thermaltake'in Toughpower serisi güç kaynakları, 80 Plus Bronz programının temel gerekliliklerini de yerine getirmiş oldu.

80 Plus programındaki güç kaynaklarına göre verimlilik değeri daha yüksek çözümleri içerdiği ifade edilen 80 Plus Bronz programına 3 güç kaynağını dahil eden Thermaltake'in yeni güç kaynaklarıyla da benzer şekilde verimliliği öncelikli parametrelerden biri tutmayı hedeflediği belirtiliyor.