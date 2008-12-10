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Thermaltake'in Toughpower XT serisi yeni nesil güç kaynakları CES 09'da görünecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'in Toughpower XT serisi yeni nesil güç kaynakları CES 09'da görünecek
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8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2009 (CES '09) için hazırlıklarına devam eden üreticilerden biri de Thermaltake. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, Toughpower XT serisi yeni nesil güç kaynaklarını fuar dahilinde tanıtmaya hazırlanıyor. 650W, 750W, 850W, 1000W ve 1200 Watt'lık varyasyonları olacağı söylenen yeni serinin altı çizilen bazı anahtar özellikleri şu şekilde;

  • Performans ve güvenilirlik için yüksek kalitede Japon kapasitörler
  • S.P.Tindicator: Güç kaynağının Bekleme ve PG sinyal durumu ile ısı seviyesi göstergeci
  • FanDelayCool: Bu özellik ile sistem kapatıldıktan sonra da kasa ve güç kaynağı içerisindeki komponentlerin efektif bir şekilde serinletilebilmesi için belirlenen süre boyunca fan çalışmaya devam ediyor.
  • 12in2 rail : Gelen bilgilere göre 1000W ve 1200 Watt gücündeki tepe modeller 12V1 &12V2 rail kanalları için 60A sağlayabiliyor.
  • 80 PLUS Silver sertifikası ile %85+ verimlilik ile daha az ısı ve daha düşük elektrik maliyeti

    • Bazı modellerinin modüler tasarıma sahip olacağı söylenen Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarının kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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    tbektur 10 yıl
    oyyy kurbanın olurum rüzgarın olayım beni içinden geçir
    Thermaltake abi 1200 ne ya öle klima klima avi soguturum ben onunla
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    01Mrt 10 yıl
    high power duruken... :D
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    IhtiyarDelikanli 10 yıl
    enermax kullanıyorum, thermaltake in kasasından başka hiçbişeyinde iş yok zaten
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    Mad_Wolf 10 yıl
    Tessekurler
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    Promity 10 yıl
    Ex bi yenilik yok yeni alcaklar için iyi ama TT biraz tuzlu satıyor tough ları artık kasayla hazır 500-600w satan kazanır CM RC690 lar bu yüzden çok tutuldu.
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    ET 7 10 yıl
    ben psu olarak 3 senedir kullaniyom tas gibi bi sorun yasamadim. ama miillet cok sorun yasadigini yazmisti ?
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    XivA 10 yıl
    evet nvidia tostu için powerlar çıkmaya başladı :)
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    max975 10 yıl
    görünüş on numara ama üst seviyeyi yakalayamadılar
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    IhtiyarDelikanli 10 yıl
    Thermaltake psu lar 5 para etmez.
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    V1CT0RY 10 yıl

    Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

    Thermaltake psu lar 5 para etmez.




    Verimi en yüksek markaların başında geliyor...
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    BroK€NSaf€ty 10 yıl
    haber için Teşekkürler
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