Thermaltake'in Toughpower XT serisi yeni nesil güç kaynakları CES 09'da görünecek

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8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2009 (CES '09) için hazırlıklarına devam eden üreticilerden biri de Thermaltake. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, Toughpower XT serisi yeni nesil güç kaynaklarını fuar dahilinde tanıtmaya hazırlanıyor. 650W, 750W, 850W, 1000W ve 1200 Watt'lık varyasyonları olacağı söylenen yeni serinin altı çizilen bazı anahtar özellikleri şu şekilde;

Performans ve güvenilirlik için yüksek kalitede Japon kapasitörler S.P.Tindicator: Güç kaynağının Bekleme ve PG sinyal durumu ile ısı seviyesi göstergeci FanDelayCool: Bu özellik ile sistem kapatıldıktan sonra da kasa ve güç kaynağı içerisindeki komponentlerin efektif bir şekilde serinletilebilmesi için belirlenen süre boyunca fan çalışmaya devam ediyor. 12in2 rail : Gelen bilgilere göre 1000W ve 1200 Watt gücündeki tepe modeller 12V1 &12V2 rail kanalları için 60A sağlayabiliyor. 80 PLUS Silver sertifikası ile %85+ verimlilik ile daha az ısı ve daha düşük elektrik maliyeti

Bazı modellerinin modüler tasarıma sahip olacağı söylenen Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarının kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.