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Titan dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Titan dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu
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Alternatif soğutucu modelleriyle tanınan komponent üreticisi Titan, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı TTC-G9TZ isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Yapısında Alüminyum kullanılarak hazırlanan 340 x 230 x 42 mm boyutlarındaki yeni soğutucu, USB portundan güç alan ve her biri 1500 devir/dakika (gürültü seviyesi 20 dbA'nın altında) hızında çalışan 80mm çapında iki fanla geliyor.

Dizüstü bilgisayarın doğru konumlandırılması ve efektif soğutma içina anti-kayma yeteneğine sahip olan soğutucunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Titan dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu
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Titan dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu
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ÇVK 9 yıl
Çok kalitesiz görünüyor.
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DH | equ* 9 yıl
Sanki aynı 2 fanı birleştirip 1 fan yapmışlar gibi bi görüntüsü var.Ortadaki siyah çizgiden bu anlaşılıyo
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deniz_sea 9 yıl
bence bu şekilde olup siyah çerçeveler hafif kırmızı ledli olsaymış ve ısı arttıkça ışık şiddetide artsaymış daha güzel olurdu ve 8cm yerine tek 12cm daha sessiz olurdu herhalde
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