Titan dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu

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Alternatif soğutucu modelleriyle tanınan komponent üreticisi Titan, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı TTC-G9TZ isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Yapısında Alüminyum kullanılarak hazırlanan 340 x 230 x 42 mm boyutlarındaki yeni soğutucu, USB portundan güç alan ve her biri 1500 devir/dakika (gürültü seviyesi 20 dbA'nın altında) hızında çalışan 80mm çapında iki fanla geliyor.

Dizüstü bilgisayarın doğru konumlandırılması ve efektif soğutma içina anti-kayma yeteneğine sahip olan soğutucunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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