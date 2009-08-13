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Titan Skalli; Intel Core i5 serisiyle de uyumlu yeni işlemci soğutucusu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Titan Skalli; Intel Core i5 serisiyle de uyumlu yeni işlemci soğutucusu
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Komponent üreticisi Titan, Intel'in önümüzdeki ay duyurmaya hazırlandığı LGA1156 formundaki, Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcileri için yeni bir soğutucu hazırladı. Firmanın Skalli kod adınıa sahip olan 110 x 95 x 152 mm boyutlarındaki yeni soğutucusu 8mm kalınlığıda, U tasarımlı iki ısı borusu ile donatılmış durumda.

800 devir/dakika ile 1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve 60.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu açıklanan Titan Skalli, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Belirttiğimiz gibi LGA1156 Lynnfield işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu aynı zamanda LGA775 ve LGA1366 formundaki Intel ile 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veriyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Titan Skalli'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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artenis 10 yıl
sogutucu ayaklari vidali olsa = anakart ureticileride o kismi biraz daha besleseler bence en iyi cozum= her zmn yivli me metal nesneler kullanislidir \ plastik geldi geleli bu degisti //
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artenis 10 yıl
once logosunu ve yazı stılını degıstırmelı YEDIGUN aklıma gelıyor,
karız cok onemlı :)
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acbold 10 yıl
titan soğutucular tercih edilmesi gereken 1. soğutucular bence bundada iddaalı oldukça :) psu nun altında gereksiz çalışan ufak fana ayarlanmış soğutucu fanları direk orya iletiyor çok akıllıca.
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LEON-X 10 yıl
Gayet güzel ama şu stok fandaki gibi plastik ayaklardan nefret ediyorum, tek artısı kolay montaj ama bazen işkenceye de dönüşebiliyor o tür ayakları takmak.

Teşekkürler haber için.
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