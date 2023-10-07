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    Togg'un yeni modeli hakkında açıklama! Çinli minik elektrikli araç tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde; Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın yeni model hakkındaki açıklaması, Türkiye'de tır üzerinde yanan Tesla'lar ve yeni Kodiaq gibi öne çıkan konuları konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde; Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın yeni model hakkındaki açıklaması, Türkiye'de tır üzerinde yanan Tesla'lar ve yeni Kodiaq gibi öne çıkan konuları konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:30 - %100 elektrikli Honda Prologue'un özellikleri açıklandı

    06:05 - Yeni Opel Corsa, elektrikli versiyonuyla Ekim'de Türkiye'de

    09:40 - Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    14:58 - Türkiye'de tır üzerinde yanan Tesla'lar kullanılamaz hale geldi

    23:49 - Yeni nesil Suzuki Swift'in ön gösterimi olarak konsept tanıtıldı

    27:52 - Togg'un yeni modeli ne zaman yollara çıkacak?

    31:45 - Çinli minik elektrikli araba tanıtıldı: Kaiyi Shiyue

    35:34 - Yeni nesil Skoda Kodiaq tanıtıldı

    39:50 - Kapanış

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