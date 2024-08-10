JAECOO 7 Türkiye fiyatı belli oldu! BMW 120 satışa sunuldu - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelmesi merakla beklenen JAECOO 7'nin ve yeni BMW 120'nin fiyatlarını, Tata'nın yeni modeli Curvv'ü diğer öne çıkan konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'ye gelmesi merakla beklenen JAECOO 7'nin ve yeni BMW 120'nin fiyatlarını, Tata'nın yeni modeli Curvv'ü diğer öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:43 - Yeni BMW 120 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

08:47 - JAECOO 7 Türkiye fiyatı açıklandı

20:46 - Tata, yeni modeli Curvv'ü tanıttı

29:28 - Çinli Voyah Zhiyin, 901 km menzil vadediyor

39:25 - Elektrikli Mercedes G580'in şaşırtan Türkiye fiyatı

47:37 - Togg T10F'in mühendislik testleri başladı

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