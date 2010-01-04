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Toshiba 11 saat pil süresi sunan yeni netbook'larını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 11 saat pil süresi sunan yeni netbook'larını tanıttı
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Dünya dizüstü bilgisayar piyasasının güçlü isimlerinden Toshiba, yeni nesil Atom (Pine Trail) platformunu temel alan netbook modellerini tanıttı. N300 ve NB305 olmak üzere iki model tanıtan Toshiba, her iksinde de 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisini kullanıyor. 10.1-inç ekrana sahip olan yeni netbook modelleri, özellikle vaat edilen pil süreleriyle dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

Yaklaşık 1.1 Kg ağırlığındaki yeni netbook'lar ekran kartı olarak yeni nesil Atom işlemcilerine entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyorlar. İşletim sistemi olarak Windows 7 ile birlikte sunulacağı belirtilen yeni netbook modellerinin 6 hücreli pil ile sunulacağı belirtilirken, NB300'de standart tuş takımının, NB305'te ise aralıklı tuş dizilimine sahip "chichlet" klavye kullanılıyor.

Çift tonlu renk tasarımıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni netbook modellerinden NB300 350$, NB305 ise 400$ seviyesindeki fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulacaklar.

Toshiba 11 saat pil süresi sunan yeni netbook'larını tanıttı
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Batuist 9 yıl
O satış fiyatları Türkiyede 2ye katlanıyor malesef heleki toshibanınkiler aman aman...
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sahafiec 9 yıl
yahu çok şirin görünüyor bu cihazlar, insanın her gördüğünü alası geliyor.
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