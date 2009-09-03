Toshiba 2.5-inç sabit disk ailesini yeni modellerle genişletiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Toshiba ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayarlar olmak üzere kimi masaüstü sistemlerde de kullanılması planlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sabit disk modellerini duyurdu. 160GB, 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni sürücülerin 5400 devir/dakika hızlarında çalıştığı, 8MB bellek ile donatılığı ve SATA-II ara birimini destekledikleri açıklandı.
Erişim süresi 12ms olarak bildirilen ayrıca düşme sensörü ile donatılan yeni sürücülerin OEM üreticileri ve komponent dağıtıcıları için bu ayın sonuna doğru örneklendirilmesi bekleniyor.
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Düşme sensörünü gecikmeli olsada koymaları iyi olmuş