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Toshiba 2.5-inç sabit disk ailesini yeni modellerle genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 2.5-inç sabit disk ailesini yeni modellerle genişletiyor
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Toshiba ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayarlar olmak üzere kimi masaüstü sistemlerde de kullanılması planlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sabit disk modellerini duyurdu. 160GB, 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni sürücülerin 5400 devir/dakika hızlarında çalıştığı, 8MB bellek ile donatılığı ve SATA-II ara birimini destekledikleri açıklandı.

Erişim süresi 12ms olarak bildirilen ayrıca düşme sensörü ile donatılan yeni sürücülerin OEM üreticileri ve komponent dağıtıcıları için bu ayın sonuna doğru örneklendirilmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Lanet olsun toshiba aldığım güne. Dizüstü bilgisayarımda var. Bucak bucak kaçının...
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hrnayn 9 yıl
toshiba harici hddlerin kutusunun üzerinde ürün ömrü 5 sene yazıyor. 5 sene sonra gidicimi o zaman
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
millet 7200RPM basıo artık laptoplara bu hala 5400RPM kasıyo zaten oldum olası toshibayı gözüm tutmadı
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Mech.Engineer 10 yıl
100 gb lık 2.5 inch bir toshiba hdd im bad sector yüzünden neredeyse mefta oldu.hasarlı bölgeleri gizledim ve kutuya koydum.

Düşme sensörünü gecikmeli olsada koymaları iyi olmuş
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deepestlove 10 yıl
wd'nin 750gb 1000gb lık modelleri yokmuydu?
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c34 10 yıl
toşiba sen çok yaşa
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sertacaygun 10 yıl
640GB, efektif 580 GB en az ... Vay anasını... Güzel cihaz yapmışlar...
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kerem 10 yıl
düşme sensörü iyi olmuş 2.5" hdd kutularında kullanırsak eğer bir nebze faydalı olabilir
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