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Toshiba 256GB kapasiteli yeni SSD'sini son çeyrekte kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın depolama çözümleri üzerine çalışan bölümü son günlerde oldukça hareketli günler geçiriyor. Arka arkaya önce 240GB'lık hemen ardından da 250GB'lık 1.8" boyutlu sabit disklerini duyuran firma, son çeyrekte ise 256GB kapasiteli katı halli diskini yani SSD modelini kullanıma sunacağını açıkladı.

Firmanın yeni SSD'si 2.5" formunda olacak ve SATA-II arabirimini kullanacak. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongalarını kullanan diskin 120MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarıyla geleceği belirtiliyor. Hacimli üretimi önümüzdeki aylarda başlayacak diskin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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gallagher2001 10 yıl
1 bilemedin 2 sene icinde ssd'siz laptop cikmaz artik ....
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keleminabi 10 yıl

Orjinalden alıntı: gallagher2001

1 bilemedin 2 sene icinde ssd'siz laptop cikmaz artik ....

Laptopları;
Sallamak, sarsmak, yatak gibi yumuşak yerlere düşürmek serbest olur artık.
bu izin verilen şok miktarında hallice bir artış getirir.
2.5 usb yedek disklerimi sarsmamak için çaba gösterirken artık bu özen bitecek.
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DarkSidesOfMe 11 yıl
bakalım ne zaman optik disklerin yerini alacaklar SSD ler[>:]
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max975 11 yıl
256 mı? değişik
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