Toshiba 256GB kapasiteli yeni SSD'sini son çeyrekte kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

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Toshiba'nın depolama çözümleri üzerine çalışan bölümü son günlerde oldukça hareketli günler geçiriyor. Arka arkaya önce 240GB'lık hemen ardından da 250GB'lık 1.8" boyutlu sabit disklerini duyuran firma, son çeyrekte ise 256GB kapasiteli katı halli diskini yani SSD modelini kullanıma sunacağını açıkladı.

Firmanın yeni SSD'si 2.5" formunda olacak ve SATA-II arabirimini kullanacak. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongalarını kullanan diskin 120MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarıyla geleceği belirtiliyor. Hacimli üretimi önümüzdeki aylarda başlayacak diskin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.