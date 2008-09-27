Toshiba netbooklar için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz gün 256GB kapasiteli ve 2.5" boyutlu sabit diskini tanıtan Toshiba, netbooklar için hazırladığı yeni SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerini duyurdu. Intel'in Atom platformunu temel alan ultra-taşınabilir formdaki netbook'larda gündeme gelebilen depolama sıkıntısını aşmak üzere hazırlanan SSD'ler 50 x 30 mm boyutundular. SATA-II arabirimini kullanan diskler 80MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını destekliyor.8GB, 16GB ve 32GB'lık modelleri olacak SSD'ler için Toshiba yılın son çeyreğinde hacimli üretime başlayacak.