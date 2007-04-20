Toshiba'dan 200GB'lık yeni taşınabilir hard disk

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Toshiba yeni taşınabilir hard diskini duyurdu. Firmadan gelen bilgilere göre, yeni lanse edilen harici taşınabilir hard diski, 200GB depolama kapasitesi, 2.5-inç büyüklüğü ve USB 2.0 uyumluluğu olan dünyanın ilk taşınabilir hard diskiymiş. Yine firmanın açıkladığı rakamlara göre yeni hard disk toplamda 57,000 dijital resim, 52,000 MP3 veya 88 DVD'yi saklayabiliyor. Toshiba'nın Shock Mount teknolojisini de sahip olan yeni hard disk Windows ve MAC işletim sistemleri ile de tam uyumlu. Sahip olduğu USB 2.0 desteği ile gerek masaüstü gereksede dizüstü bilgisayarlar ile kolayca bağlantı kurabilen ve yüksek hızda veri transferi yapabilen Toshiba'nın yeni taşınabilir hard diski USB Hi-Speed sertifiasına da sahip. Toshiba'nın yeni ürünün fiyatını 230$ olarak belirlemiş durumda.