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Toshiba'dan 200GB'lık yeni taşınabilir hard disk

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan 200GB'lık yeni taşınabilir hard disk
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Toshiba yeni taşınabilir hard diskini duyurdu. Firmadan gelen bilgilere göre, yeni lanse edilen harici taşınabilir hard diski, 200GB depolama kapasitesi, 2.5-inç büyüklüğü ve USB 2.0 uyumluluğu olan dünyanın ilk taşınabilir hard diskiymiş. Yine firmanın açıkladığı rakamlara göre yeni hard disk toplamda 57,000 dijital resim, 52,000 MP3 veya 88 DVD'yi saklayabiliyor. Toshiba'nın Shock Mount teknolojisini de sahip olan yeni hard disk Windows ve MAC işletim sistemleri ile de tam uyumlu. Sahip olduğu USB 2.0 desteği ile gerek masaüstü gereksede dizüstü bilgisayarlar ile kolayca bağlantı kurabilen ve yüksek hızda veri transferi yapabilen Toshiba'nın yeni taşınabilir hard diski USB Hi-Speed sertifiasına da sahip. Toshiba'nın yeni ürünün fiyatını 230$ olarak belirlemiş durumda.
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ozturert 12 yıl
tasinan aletlerin (laptoplar gibi) onemini ve farkini kavrayamamis siradan bir arkadasin verecegi cevap: 230 dolar mi! cok pahali, gider 2 tane 300 GB'lik disk alir raid yaparim daha iyi
ne diye cikarirlar su aletleri bilmem ki
ay katilacam gulmekten...
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Aspart 12 yıl
Valla iyi fikir ozturert

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